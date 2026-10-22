Stjärnan utbuad och hånad i natt

Brady Tkachuk fick ett hatiskt mottagande i natt.

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Inför nattens återkomst till den kanadensiska huvudstaden var Florida Panthers stjärna Brady Tkachuk förberedd på att få höra burop från Ottawa Senators -publiken.

Det var precis så som den tidigare lagkaptenen välkomnades tillbaka till den kanadensiska huvudstaden, samtidigt som publiken skanderade "Brady Sucks!" inför nedsläpp och "Fuck you, Brady!" under matchens inledning. Under matchens gång skanderades även "We don't need you!" och ett antal supportrar kastade även in sina Tkachuk-tröjor på isen.

Blev målskytt direkt: ”Kul att vara tillbaka”

Huvudpersonen själv tog emellertid det hatiska mottagandet med ro. Efter halva den första perioden fick Tkachuk också öppna matchens målskytte när han överlistade Linus Ullmark i powerplay, framspelad av storebror Matthew Tkachuk .

– Det var bara kul att vara tillbaka. Det blev inte det resultat vi önskade, men det är början på vår bortaturné. Vi behöver studsa tillbaka och gå vidare, säger Tkachuk till NHL.com .

Ottawa fick sista ordet

Efter Tkachuks 1–0-mål var det roliga slut för forwarden och hans Florida Panthers. Tim Stützle såg till att kvittera matchen innan den första perioden var över och innan matchen var slut hade hemmalaget lyckats göra fem raka mål i vad som blev en 5–1-seger för Ottawa.

– Det kändes som en slutspelsmatch. Vi kom ut till stående ovationer. Det var mycket energi på läktarna och vi gjorde en rätt stabil match, säger veteranen Claude Giroux.



Ottawa Senators – Florida Panthers 5–1

Ottawa: Tim Stützle (6), Claude Giroux (2), Shane Pinto (2), Warren Foegele (11), Stephen Halliday (3).

Florida: Brady Tkachuk (7).



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