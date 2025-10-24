Efter stjärnans skada – tidigare FBK-backen NHL-debuterade

NHL-chansen kom tidigt för Joel Nyström. Tidigt på fredagsmorgonen begick 23-åringen sin debut med Carolina Hurricanes – i straffvinsten mot Colorado Avalanche. Och detta efter ett dygn han aldrig lär glömma.

Joel Nyström pressas av Nathan MacKinnon i NHL-debuten med Carolina Hurricanes. Foto: AP Photo/David Zalubowski

Det var en riktig retro-match i Ball Arena i Denver i natt.

När Carolina Hurricanes gästade Colorado Avalanche var det nämligen ett gästande lag i Hartford Whalers-tröjor och ett hemmalag med Québec Nordiques-tröjor. De bägge klubbarna gjorde nämligen slag i saken att hylla sin historia genom att bära tröjorna som användes av lagen som existerade innan respektive flytt till Denver och Raleigh.

Det var därför i Hartford Whalers färger som den tidigare Färjestadsbacken Joel Nyström spelade sin första NHL-match i karriären.

23-åringen från Karlstad har inlett säsongen med Chicago Wolves i AHL, men efter att stjärnbacken Jaccob Slavin hamnat på skadelistan kallades han upp – bara timmar innan nattens drabbning. Enligt Walt Ruff som täcker Hurricanes anlände Nyström till arenan kort innan nedsläpp. Och han kastades in i matchen efter det stått klart att K’Andre Miller inte skulle kunna spela för Hurricanes.

Joel Nystrom is ready to roll!



I'm not sure exactly when he arrived at Ball Arena, but it couldn't have been long ago.



He was made aware this afternoon that he'd be flying from Chicago to Denver.



As it turns out, he was needed tonight for his NHL debut. pic.twitter.com/9wvtIf3Mbk — Walt Ruff (@WaltRuff) October 24, 2025

Joel Nyström spelade 16 minuter i NHL-debuten

Trots tunga skador på backsidan lyckades Hurricanes vinna matchen med 5–4 efter straffar. Joel Nyström spelade drygt 16 minuter, varav en hel del i numerärt underläge, och var –2. NHL-debuten kom efter att han draftats av Carolina Hurricanes i sjunde rundan 2021. Han har under de senaste säsongerna etablerat sig som en stabilt producerande SHL-back med Färjestad och noterats för 86 poäng på 221 matcher med moderklubben innan flytten till Nordamerika.

Seth Jarvis hade 1+1 för Hurricanes i matcchen och satte det avgörande straffmålet.

Victor Olofsson hade matchens enda svenska poäng i form av en assist till Valerij Nitjusjkins kvittering till 4–4 i tredje perioden.

I och med vinsten har Carolina Hurricanes inlett säsongen med sex segrar på sju matcher.

Colorado–Carolina 4–5 (1–4, 1–0, 2–0, 0–0, 0–1)

Första perioden: 0–1 (3.14) Eric Robinson (Jesperi Kotkaniemi, Mike Reilly), 1–1 (4.04) Valerij Nitjusjkin, 1–2 (7.17) Seth Jarvis, 1–3 (12.41) Sebastian Aho, 1–4 (13.48) Logan Stankoven (Jackson Blake, Taylor Hall).

Andra perioden: 2–4 (24.49) Parker Kelly (Sam Malinski, Ross Colton).

Tredje perioden: 3–4 (44.44) Martin Necas (Artturi Lehkonen, Nathan MacKinnon), 4–4 (54.22) Valerij Nitjusjkin (Victor Olofsson, Cale Makar).

Straffar: 4–5 (65.00) Seth Jarvis.

Source: Joel Nyström @ Elite Prospects