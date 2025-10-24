Efter stjärnans skada – tidigare FBK-backen NHL-debuterade
NHL-chansen kom tidigt för Joel Nyström. Tidigt på fredagsmorgonen begick 23-åringen sin debut med Carolina Hurricanes – i straffvinsten mot Colorado Avalanche. Och detta efter ett dygn han aldrig lär glömma.
Det var en riktig retro-match i Ball Arena i Denver i natt.
När Carolina Hurricanes gästade Colorado Avalanche var det nämligen ett gästande lag i Hartford Whalers-tröjor och ett hemmalag med Québec Nordiques-tröjor. De bägge klubbarna gjorde nämligen slag i saken att hylla sin historia genom att bära tröjorna som användes av lagen som existerade innan respektive flytt till Denver och Raleigh.
Det var därför i Hartford Whalers färger som den tidigare Färjestadsbacken Joel Nyström spelade sin första NHL-match i karriären.
23-åringen från Karlstad har inlett säsongen med Chicago Wolves i AHL, men efter att stjärnbacken Jaccob Slavin hamnat på skadelistan kallades han upp – bara timmar innan nattens drabbning. Enligt Walt Ruff som täcker Hurricanes anlände Nyström till arenan kort innan nedsläpp. Och han kastades in i matchen efter det stått klart att K’Andre Miller inte skulle kunna spela för Hurricanes.
Joel Nyström spelade 16 minuter i NHL-debuten
Trots tunga skador på backsidan lyckades Hurricanes vinna matchen med 5–4 efter straffar. Joel Nyström spelade drygt 16 minuter, varav en hel del i numerärt underläge, och var –2. NHL-debuten kom efter att han draftats av Carolina Hurricanes i sjunde rundan 2021. Han har under de senaste säsongerna etablerat sig som en stabilt producerande SHL-back med Färjestad och noterats för 86 poäng på 221 matcher med moderklubben innan flytten till Nordamerika.
Seth Jarvis hade 1+1 för Hurricanes i matcchen och satte det avgörande straffmålet.
Victor Olofsson hade matchens enda svenska poäng i form av en assist till Valerij Nitjusjkins kvittering till 4–4 i tredje perioden.
I och med vinsten har Carolina Hurricanes inlett säsongen med sex segrar på sju matcher.
Colorado–Carolina 4–5 (1–4, 1–0, 2–0, 0–0, 0–1)
Första perioden: 0–1 (3.14) Eric Robinson (Jesperi Kotkaniemi, Mike Reilly), 1–1 (4.04) Valerij Nitjusjkin, 1–2 (7.17) Seth Jarvis, 1–3 (12.41) Sebastian Aho, 1–4 (13.48) Logan Stankoven (Jackson Blake, Taylor Hall).
Andra perioden: 2–4 (24.49) Parker Kelly (Sam Malinski, Ross Colton).
Tredje perioden: 3–4 (44.44) Martin Necas (Artturi Lehkonen, Nathan MacKinnon), 4–4 (54.22) Valerij Nitjusjkin (Victor Olofsson, Cale Makar).
Straffar: 4–5 (65.00) Seth Jarvis.
