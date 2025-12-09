Bryter torkan – med jättematch
Joel Eriksson Ek hade gått fem raka matcher utan poäng inför nattens match mot Seattle.
Då bröt svensken sin poängtorka genom att göra tre poäng och stå för en jättematch i 4–1-segern.
Inför nattens möte med Seattle Kraken var Minnesota Wilds svenske stjärna Joel Eriksson Ek inne i säsongens längsta poängtorka, då han lämnat isen poänglös i de fem föregående matcherna.
I natt fick Eriksson Ek slut på torkan – och stod samtidigt för en dominant insats när Wild besegrade Kraken med 4–1.
Svensken stod för ett mål och två assist i 4–1-segern, där han själv öppnade matchens målkonto i inledningen av den andra perioden med sitt femte mål för säsongen. Därefter lyfte han in en puck mot mål som Marcus Johansson styrde in till det matchvinnande 2–1-målet drygt halvvägs genom den tredje perioden, innan han avrundade sitt poängmakeri med en passningspoäng till Vladimir Tarasenkos 4–1-mål i tom kasse.
”Fullständigt dominant insats i kväll av Eriksson Ek, i precis varje avseende”, skriver The Athletics Wild-reporter Michael Russo på X.
Längsta poängtorkan sedan april 2022
Eriksson Eks fem raka matcher utan poäng var hans längsta poängtorka i NHL sedan avslutningen av säsongen 2021/22, då han gick sju matcher utan att skriva in sig i poängprotokollet.
Totalt har svensken nu producerat 19 poäng (5+14) på 30 matcher för Minnesota den här säsongen.
Förutom Eriksson Eks mål och assist stod Marcus Johansson som sagt för ett av Wilds mål i matchen, medan Filip Gustavsson stoppade 23 av 24 skott i segermatchen.
Seattle Kraken – Minnesota Wild 1–4
Seattle: Jordan Eberle (9).
Minnesota: Joel Eriksson Ek (5), Marcus Johansson (9), Kirill Kaprizov (18), Vladimir Tarasenko (3).
Se matchens höjdpunkter i videospelaren.
