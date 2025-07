Joe Thornton fortsätter att vara en viktig profil för San Jose Sharks.

NHL-legendaren kliver nu in i en officiell roll i klubben för första gången.

Joe Thornton hyllas av San Jose Sharks. Foto: Bildbyrån/Ezra Shaw.

I november rann tårarna ner för Joe Thorntons kinder när hans tröja blev hissad till taket av San Jose Sharks. Nu har NHL-klubben meddelat att ”Jumbo Joe” kommer att återvända för att ta sig an en ny roll som ”player development coach” och ”hockey operations adviser”.



Nyheten kommer under tisdagen efter att 46-åringen varit ett av flera bekanta ansikten under San Jose Sharks development camp efter NHL-draften. En roll som han nu kommer att fortsätta att synas i då spelare som Michael Misa, Joshua Ravensbergen, Haoxi Wang, med fler, försöker slå sig fram i klubben.



– Ceremonin och allt innan matchen var helt fantastiskt. Han har gjort så mycket för den här klubben. Han har haft en fantastisk karriär och är en underbar människa, sade tidigare Sharks-svensken Fabian Zetterlund efter den där matchen i november då Thornton hyllades.

Bjöd hem toppvalet från NHL-draften 2024

Joe Thornton har redan bevisat sig som en nyckelpjäs för Sharks, även utanför isen, genom att förra sommaren välkomna draft-ettan Macklin Celebrini till sitt hem och hjälpa honom att landa i NHL.



Under de senaste säsongerna har den tidigare centern även varit på is med NHL-laget, men inte förrän nu har han haft en officiell position i organisationen. Detta kommer även efter att han bara för en månad sedan valdes in i Hockey Hall of Fame.



Bakom sig har han en lång karriär med 24 säsonger i NHL, varav 19 avslutats med slutspel. 1539 poäng gjordes på 1714 grundseriematcher och ytterligare 134 på 187 därefter. Två OS, två VM, två world cup finns även med på meritlistan. Thornton vann även assistligan i NHL vid tre tillfällen, för att nämna en ytterligare, av många, meriter.



– Det var en sann ära att vara din lagkamrat, vän och rumskamrat. Jag är så ödmjuk att ha mitt nummer i taket bredvid ditt, sade Thornton om vapendragare Patrick Marleau under sitt tal innan tröjhissningen

Source: Joe Thornton @ Elite Prospects