Jimmie Ericsson hade färdiga NHL-kontrakt på sitt bord – men valde att stanna i Skellefteå.

Nu berättar ikonen om beslutet att tacka nej till NHL.

– Om jag hade åkt över dit hade jag nog försämrat mina chanser att spela OS, säger Ericsson i Viaplays ”Godmorgon NHL!”.

Jimmie Ericsson berättar nu om beslutet att nobba spel i NHL. Foto: Bildbyrån (Montage)

När Jimmie Ericsson var på toppen av sin karriär var han en av SHL:s allra bästa spelare – om inte till och med den bästa. Däremot blev han Skellefteå AIK trogen hela tiden förutom en säsong i Ryssland med SKA St. Petersburg 2014/15.

Stjärnan var däremot nära en flytt till NHL efter Skellefteås första SM-guld 2013, det avslöjar han nu själv. Jimmie Ericsson vann Guldpucken som Elitseriens bästa spelare, ledde Skellefteå till SM-guld och vann även VM-guld med Tre Kronor. Då fanns det också ett konkret intresse från NHL. Enligt Ericsson hade han färdiga NHL-kontrakt på bordet.

– Det var året när OS-laget skulle tas ut, 2014. Jag hade haft en bra säsong och hade fått förfrågningar från andra sidan Atlanten. Det är väl min agent som har mer koll på det. Om det rörde sig om ett envägskontrakt så var det tre klubbar och Florida var en av dem. Jag har för dåligt minne för att komma ihåg de andra två, säger Ericsson i Viaplays ”Godmorgon NHL!”.’

Jimmie Ericsson valde OS före NHL

Jimmie Ericsson berättar nu varför han däremot tackade nej till NHL och i stället valde att stanna i Skellefteå AIK även 2013/14, när laget vann sitt andra raka guld.

– Om jag hade åkt över dit hade jag nog försämrat mina chanser att spela OS. Hade det däremot varit så att Detroit var en av klubbarna, för det var många svenska spelare och brorsan (Jonathan Ericsson) spelade där, då hade det gett en extra krydda. Men jag hade en förhoppning och ett önskemål om att verkligen få spela OS och då såg jag mina chanser som störst om jag var kvar i Skellefteå AIK.

Enligt Jimmie Ericsson ångrar han inte heller sitt beslut att välja OS före NHL.

– Ja, jag är nöjd med mitt val. Även om jag hade hoppats att det skulle bli en något ädlare valör på medaljen. Det är stort att ha spelat ett OS när alla de bästa är med. Det var en ruggig upplevelse, även om det säkert är det att spela i NHL också.

Jimmie Ericsson spelade 558 matcher i Elitserien/SHL för Leksand och Skellefteå. Han var lagkapten för Skellefteå AIK under sex säsonger och har sin tröja med nummer 21 hissad i taket av Skellefteå Kraft Arena.

