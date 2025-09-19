Jevgenij Malkin har ett utgående kontrakt med Pittsburgh Penguins. Men om han får bestämma själv blir han kvar i klubben resten av karriären.

– Jag hoppas att jag stannar här som Sidney Crosby och Kris Letang och är en Penguin för alltid, säger 39-åringen till media.

Jevgenij Malkin drömmer om att vara kvar i Pittsburgh Penguins. Foto: Bildbyrån.

Den här artikeln publicerades ursprungligen på The Daily Face-off och går att läsa här.

En legend inom sporten hoppas på att få spela vidare en tid till.

Inför träningslägret satte sig Michelle Crechiolo, reporter för Pittsburgh Penguins, ner med forwarden Jevgenij Malkin för att bland annat prata om hans framtid som Penguin.

När han fick frågan om detta blir hans sista år i laget svarade Malkin optimistiskt, samtidigt som han försöker fokusera på nuet.

– Det beror på hur säsongen går, sade Malkin. Om vi spelar bra, jag spelar bra, jag har självförtroende och visar mitt spel – varför inte ett år till? Försäsongen är väldigt viktig för laget, och för mig själv. Jag är fortfarande hungrig. Jag är glad över att vara här i år. Vi har en ny tränare, ett par nya lagkamrater. Det är spännande att se vad som händer i år. ”Beror på vad som händer under säsongen” När det gäller var han avslutar karriären – i Pittsburgh eller någon annanstans – uttryckte Malkin sin önskan att stanna med Penguins, men erkände att saker kan förändras.

– Det beror på vad som händer under säsongen. Om någon grej dyker upp. Jag hoppas inte det, jag hoppas att jag stannar här som Sidney Crosby och Kris Letang och är en Penguin för alltid, absolut. Jag hoppas att vi spelar bra, och jag hoppas att allt går perfekt. För mig själv också. Jag vill stanna här.

Den ryske centern går in på det sista året av sitt fyraårskontrakt med Pittsburgh, som har en genomsnittlig årslön på 6,1 miljoner dollar och en full no-move-klausul. Diskussioner om Malkins framtid inom organisationen, som valde honom som andra spelare totalt i NHL-draften 2004, har varit aktuella under de senaste åren.

General Manager Kyle Dubas berättade för media på torsdagen att kontraktsförhandlingarna ännu inte lett någonstans, men att han planerar att prata med Malkin under OS-uppehållet i februari.

Jevgenij Malkin öppnar för att fortsätta i Pittsburgh Penguins

Malkin medger att det inte hållits några förhandlingar ännu, men säger att det finns gott om tid för att reda ut det innan nästa säsong.

– Jag tror vi har tid. Lång säsong och träningsläger har precis börjat. Vi får se vad som händer. En stor säsong för Kyle, för alla här. Vi missade slutspelet de senaste tre åren, det är inte bra. … Mitt fokus är att bli bättre varje dag. Stanna här med laget, och göra mitt bästa. Och så får vi se.

Oavsett hur det blir efter säsongen, är det uppenbart att Malkin har haft stor betydelse för organisationen i västra Pennsylvania och för NHL i stort. Under sina 19 säsonger i Pittsburgh har han gjort 514 mål och 823 assist, sammanlagt 1 346 poäng på 1 213 matcher. Han ligger trea i klubbens historia i de flesta offensiva kategorier, och tvåa efter lagkaptenen Sidney Crosby när det gäller spelade matcher.

– Om det är mitt sista år här, sade Malkin. Jag har spelat 20 år här, det är inte heller dåligt. Jag är glad över att vara en Penguin, jag är glad över att ha vunnit tre Stanley Cups här. Om jag får chansen att spela nästa år, så gör jag det.

Förutom att hjälpa Penguins till tre Stanley Cup-titlar, tog han hem Conn Smythe Trophy 2009, har vunnit Art Ross Trophy två gånger, Ted Lindsay Award samt Hart Trophy säsongen 2011–12.

Source: Yevgeni Malkin @ Elite Prospects