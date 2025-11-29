Wallstedts nya jättesuccé – bryter Colorados monstersvit

Jesper Wallstedt är ostoppbar i NHL just nu. Under lördagen tog han sin sjätte raka seger – samtidigt som Colorado Avalanche svit på tio raka segrar tog slut.

Det efter att Minnesota Wild vunnit med 3-2 efter straffar.

Jesper Wallstedt fortsätter att imponera i NHL.

Foto: Matt Krohn-Imagn Images.

Sex raka segrar, tre hållna nollor och endast sju insläppta mål. Jesper Wallstedt har hittat en smått osannolik form i NHL som inte vill ta slut. I natt ställdes han och Minnesota mot ligans just nu bästa lag. Colorado kom in till matchen med tio raka segrar.

Men mot supersvensken tog det nu slut.

Både Nathan MacKinnon och Gabriel Landeskog hittade förvisso nät. Samtidigt som Kirill Kaprizov gjorde två mål för Wild. Men med 39 räddningar på 41 skott och två av tre räddade straffar var Jesper Wallstedt en minst sagt bidragande faktor.

— Det säger lite att vi är ett bättre lag än dem. Vi slog dem, så det känns bra. Men nej, ända sedan vi ställde om vårt spel lite känns det som att sättet vi spelar på är väldigt framgångsrikt. Även de matcherna där vi glider iväg lite hittar vi fortfarande vår väg tillbaka, säger Wallstedt själv till NHL.com.

Noterbart är att den svenska målvakten hittills inte förlorat en match under ordinarie tid den här säsongen. Just nu är det också en ganska häftig statistikrad med 1,89 insläppta mål per match, 93,8 insläppta per match och tre hållna nollor.

Source: Jesper Wallstedt @ Elite Prospects