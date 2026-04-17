Filip Gustavsson har varit förstemålvakt för Minnesota Wild i grundserien.

Men inför den glödheta slutspelsserien mot Dallas Stars väljer Wild nu i stället att satsa på Jesper Wallstedt i mål.

Filip Gustavsson får lämna plats för Jesper Wallstedt mellan stolparna i den första slutspelsmatchen. Foto: William Liang/Associated Press/Alamy

I helgen inleds Stanley Cup-slutspelet i NHL där 16 lag gör upp om den största och mäktigaste som går att vinna.

Den hetaste slutspelsserien av alla är den mellan Dallas Stars och Minnesota Wild. De har varit två av NHL:s allra bästa lag under säsongen och kom tvåa och trea i den västra konferensen men ställs nu mot varandra redan i den första slutspelsrundan. Detta på grund av NHL:s slutspelsformat där lagen möts inom varje division, snarare än inom konferensen, i de första slutspelsrundorna. Dallas kom tvåa i Central Division på 112 poäng medan Minnesota kom trea på 104 poäng och därför möts lagen direkt i slutspelet.

Minnesota Wild har flera svenskar i laget men har framför allt ett unikt målvaktspar bestående av svenskarna Filip Gustavsson och Jesper Wallstedt. Under grundserien har Gustavsson varit förstavalet för Wild och har vaktat kassen i 50 av de 82 matcherna. Wallstedt har däremot fått speltid i 35 matcher och har bättre statistik med 91,6 i räddningsprocent jämfört med Gustavssons 90,4 procent.

Jesper Wallstedt gör slutspelsdebut för Minnesota Wild

Inför Stanley Cup-slutspelet förväntade sig de flesta att Minnesota skulle välja att gå med 27-årige Gustavsson före 23-årige Wallstedt. Nu meddelar dock tränaren John Hynes att så inte blir fallet. Enligt Michael Russo på The Athletic uppger Hynes att det blir rookien Jesper Wallstedt som får förtroendet från start i den första slutspelsmatchen.

Wallstedt will start Game 1 for #mnwild — Michael Russo (@RussoHockey) April 17, 2026

Jesper Wallstedt kommer därmed att göra sin debut i Stanley Cup-slutspelet på lördag när de spelar borta mot Dallas Stars för den första matchen i serien. Filip Gustavsson, som varit Minnesotas förstemålvakt under flera år och även vaktade kassen i alla sex slutspelsmatcher förra året, får alltså inleda på bänken.

I februari var både Filip Gustavsson och Jesper Wallstedt uttagna till Tre Kronors trupp till OS i Milano. Där klev Filip Gustavsson in som förstemålvakt men tappade sin plats efter ett par skakiga prestationer mot Italien och Finland varpå Jacob Markström i stället tog över förstaspaden. Jesper Wallstedt fick ingen speltid under OS men tog plats på bänken i tre matcher då Gustavsson förpassades till läktaren och petades helt efter de två första matcherna.

