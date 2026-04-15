Jesper Wallstead kom ut i nattens match och storspelade. Med den lilla kruxen att han ju faktiskt heter Wallstedt…

— Jag tyckte att någonting såg konstigt ut uppe på min rygg, säger målvakten till The Athletic.

Jesper Wallstedt blev Jesper Wallstead för en period.

Med 35 av 37 räddningar var Jesper Wallstedt den stora förgrundsfiguren när Minnesota Wild vann mot Anaheim Ducks med 3-2. Målvakten fick stor uppmärksamhet för sitt spel – och ännu större för sin tröja. För på ryggen stod det inte ”Wallstedt”, utan det stod ”Wallstead”.

Bilderna på det svenska stjärnskottet blev virala och spreds som en löpeld över internet.

Nu kommer målvakten själv med en förklaring – och skyller på sin svenska målvaktskollega.

— Jag såg att ”T:et” var borta och att det var ett ”A” där istället som förmodligen inte borde vara där. Så ja, jag tror att det var ett sent aprilskämt. För jag tror inte att jag spelade den matchen 1 april, säger Jesper Wallstedt till The Athletic.

Legendaren blev beskylld för Jesper Wallstead

En känd skojare som pekades ut för pranket var Marc-André Fleury. Ikonen visades däremot vara och spela golf i Las Vegas och därför oskyldig. Den mest sannolika misstänkte är då Filip Gustavsson. De svenska målvakterna har under de senaste åren fått lära sig av ”Flower”. Den nu pensionerade målvakten var känd runtom i ligan för sina pranks.

— Jag vet inte exakt vem det är, men jag har mina föraningar. För ett par matcher sedan hörde jag något om att mitt namn var felstavat. Jag plockade inte riktigt upp den då… Så ja, det var kul, säger Wallstedt.

Både Minnesota och Anaheim är redan klara för slutspelet i NHL. Wild valde också att vila ett helt gäng spelare i nattens match. Anaheim däremot spelar fortfarande för att positionera sig väl inför slutspelet.

