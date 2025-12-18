Bratt straffhjälte – efter delikatess
New Jersey Devils besegrade Vegas Golden Knights efter straffläggning. Det efter att Jesper Bratt klivit fram med ett riktigt läckert avgörande.
Jesper Bratt fortsätter att vara en x-faktor för sitt New Jersey. Den svenska stjärnan är poängbäst i sitt lag och fortsätter att kliva fram i viktiga ögonblick. I natt gick drabbningen mot Vegas hela vägen till en straffläggning. Då var det också svensken som fixade segern.
I straffläggningen lät han sin tekniska briljans skina och stod för en variant som ordnade segern. Ett par snabba dragningar och sedan en backhand i mål var nog för att Devils skulle vinna matchen.
Det var det enda målet i straffläggningen och blev därmed utslagsgivande.
Tidigare hade Connor Brown gjort 1-0 i början av den andra perioden för New Jersey. Men hemmalaget kom tillbaka och kvitterade matchen genom Pavel Dorofejev som hittade 1-1 med drygt fyra minuter kvar att spela. Det blev sedan inget mer mål innan Jesper Bratt klev fram med sitt avgörande.
