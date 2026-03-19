Jason Robertson finns med i toppen av både poängligan och skytteligan – samtidigt som han har utgående kontrakt. Nu uttalar sig general managern Jim Nill om amerikanens framtid.

– Det är en prioritet att sajna honom.

Jason Robertson petades från det amerikanska OS-laget men har öst in poäng hela säsongen för sitt Dallas Stars. Just nu står han på 37 mål och 81 poäng, vilket ger en femteplats i skytteligan och en åttondeplats i NHL:s poängliga – och en förstaplats i den amerikanska poängligan.

Han kan vara på väg mot sin andra 100-poängssäsong i karriären.

Men vad som händer efter säsongen är desto mer oklart. Robertson sitter på ett utgående kontrakt, men blir en så kallad restricted free agent (RFA) vilket gör att Dallas alltjämt sitter med rättigheterna till sin guldklimp. Något som gjort att de kunnat sitta ganska lugnt i båten trots mängder av trejdspekulationer runt stjärnan.

Nu uttalar sig också Dallas general manager Jim Nill om Robertsons framtid.

– Vi startade diskussionerna med Jason förra året, men bestämde oss sen för att lägga det åt sidan tills vidare, säger Nill till NHL Network.

Nill menar att målet är att behålla skytteligafemman i laget.

– Låt oss ha ett bra år och ett bra slutspel, och sen kommer vi få det här att funka också. Han är en stor del av vårt lag, han är en av de bästa poänggörarna i ligan, och han är inne i sin prime. Han är en stor del av vårt lag. Det är en prioritet för honom att sajna honom i sommar – och sen gå vidare från det här.

Robertsons nuvarande lön ger honom 7 750 000 dollar om året. Det avtalet skrev han på hösten 2022. Räkna med en rejäl löneförhöjning för 26-åringen i sommar.

