Janis Moser har växt ut till en toppback för Tampa Bay Lightning.

Nu belönas han med ett åttaårskontrakt värt nästan en halv miljard kronor.

Janis Moser cashar in rejält i Tampa Bay Lightning. Foto: Chris O’Meara/AP Photo/Alamy

Janis Moser har imponerat i NHL de senaste åren och växt ut till en toppback för Tampa Bay Lightning efter trejden från Utah Mammoth.

Schweizaren snittar 21:44 minuters speltid per match vilket är mest i hela laget. Han har klivit fram i rollen som Tampas förstaback när Victor Hedman har saknats med skada under årets säsong. Moser har +25 och ligger därmed femte bäst i plus/minus-ligan i NHL. Han är faktiskt den spelaren med bäst plus/minus-statistik som inte spelar i Colorado Avalanche då fem av de sex spelare med bäst plus/minus i ligan spelar i Colorado.

Janis Moser skriver åttaårskontrakt med Tampa Bay

Nu belönas Janis Moser rejält av Tampa Bay Lightning. Klubben meddelar att de har kommit överens om ett nytt åttaårskontrakt med en årslön på 6,75 miljoner dollar, nästan 62 miljoner kronor per säsong. Han tjänar just nu 3,375 miljoner dollar (nästan 31 miljoner kronor) per säsong och dubblar alltså sin lön i och med det nya kontraktet. Avtalet gäller till 2034 och är värt totalt 54 miljoner dollar vilket motsvarar nästan en halv miljard kronor.

Janis Moser valdes som överårig av Arizona Coyotes i andrarundan av NHL-draften 2021. Han hade då varit framträdande hemma i Schweiz och var bland annat lagkapten för EHC Biel-Bienne redan som 20-åring säsongen 2020/21. Sedan tog han steget över till Nordamerika och blev snabbt ordinarie i Arizona. Säsongen 2022/23 kom genombrottet med 31 poäng på 82 matcher för Coyotes. När klubben flyttade från Arizona till Utah trejdades Moser till Tampa Bay Lightning i utbyte mot Stanley Cup-hjälten Michail Sergatjov. I Tampa Bay har han sedan tagit ytterligare kliv och nu är en av lagets nyckelspelare.

Source: Janis Moser @ Elite Prospects