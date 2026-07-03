Kaptenen förlänger karriären – skriver bonusbaserat kontrakt

Veteranen Jamie Benn, 37, är klar för ytterligare en NHL-säsong. Foto: Jerome Miron-Imagn Images

Foto: USA Today Sports

Jamie Benn blir kvar i Dallas Stars.



På fredagen meddelade klubben att den 36-årige lagikonen har skrivit på ett nytt ettårskontrakt inför säsongen 2026/27. Avtalet har en lönetaksträff på 850 000 dollar, men ett genomsnittligt kontraktsvärde på två miljoner dollar tack vare prestationsbaserade bonusar.



Benn kan tjäna ytterligare 1,15 miljoner dollar i bonusar. Han får 200 000 dollar vardera om han spelar 10, 20 respektive 40 matcher under grundserien. Dessutom väntar en bonus på 150 000 dollar om Dallas tar sig till Stanley Cup-slutspelet samt ytterligare 100 000 dollar för varje slutspelsrunda laget vinner.

Jame Benn missade 40-poängsgränsen för första gången

Det är andra året i rad som Benn skriver ett bonusbaserat kontrakt. Förra säsongen hade han möjlighet att tjäna ytterligare tre miljoner dollar och inkasserade två miljoner i bonusar efter att ha spelat 60 grundseriematcher.



Skador begränsade Benn till 62 matcher den gångna säsongen. Veteranen noterades för 15 mål och 21 assist, totalt 36 poäng, vilket var första gången under en full NHL-säsong med 82 matcher som han inte nådde 40-poängsgränsen. I slutspelet blev det inga poäng när Dallas slogs ut av Minnesota Wild redan i den första rundan.



Benn draftades av Dallas i den femte rundan, som 129 spelare totalt, 2007 och har spelat samtliga sina 17 NHL-säsonger i klubben. Han är tvåa i klubbens historia i både spelade matcher (1 252), mål (414) och poäng (992), samtidigt som han är trea i antalet assist (578). I Stanley Cup-slutspelet har han svarat för 80 poäng på 126 matcher.