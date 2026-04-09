Storlöftet skriver NHL-kontrakt – närmar sig debut

Boston Bruins stärker sin framtid – och nutid. Supertalangen James Hagens har skrivit på sitt första NHL-kontrakt och kan vara nära sin debut.

James Hagens är klar för NHL-spel med Boston Bruins. Foto: Kirby Lee-Imagn Images

Boston Bruins meddelade under onsdagen att klubben har skrivit ett treårigt rookiekontrakt med storlöftet James Hagens.

Beskedet kommer ungefär två veckor efter att Hagens anslöt till Bruins AHL-lag Providence Bruins på ett tryoutavtal för att inleda sin proffskarriär.

Kontraktet börjar gälla redan denna säsong och har en lönetaksträff på 975 000 dollar på NHL-nivå.

April 8, 2026

På sex matcher i AHL har Hagens noterats för ett mål och tre assist. Den Long Island-födde forwarden spelade tidigare under säsongen för Boston College Eagles, där han stod för imponerande 47 poäng på 34 matcher under sin andra collegessäsong. Han var även en nyckelspelare för USA i JVM, där han producerade sju poäng på fem matcher.

James Hagens närmar sig NHL-debut med Boston Bruins

Det har varit ett händelserikt år efter draften för Hagens, som valdes som sjua totalt i NHL-draften 2025. Direkt efter draften sågs han som kronjuvelen i Bruins talangpool. Enligt Daily Faceoffs talangexpert Steven Ellis rankas Hagens som organisationens främsta talang.

“Scouter älskar honom för hans skridskoåkning och spelfördelning, vilket gör att han kan dominera byten,” skriver Ellis. “Hagens har alla egenskaper för att bli en förstacenter inom de närmaste åren.”

Bruins hoppas nu att Hagens kan bidra med offensiv spets i ett känsligt skede av säsongen. Laget innehar för närvarande den första wildcard-platsen i Eastern Conference, men kommer från fyra raka förluster efter en tuff bortaturné.

Med ett facit på 43–26–10 är Boston tre poäng från att matematiskt säkra en slutspelsplats – en marginal som kan minska om Columbus Blue Jackets tappar poäng i sina återstående matcher.

Hagens kan få göra sin NHL-debut redan på söndag när Bruins tar emot Tampa Bay Lightning på hemmais i TD Garden.

Source: James Hagens @ Elite Prospects