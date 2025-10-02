Jackson LaCombe fick ett stort genombrott på Anaheim Ducks blålinje – och var en av USA:s bästa spelare när VM-guldet bärgades. Nu har den 24-årige backen skrivit historia genom att underteckna det största kontraktet i klubbens historia.

Jackson LaCombe får rikligt betalt efter sitt genombrott i NHL.

Foto: Maxim Thore / BILDBYRÅN

En ny backstjärna tändes i Anaheim Ducks förra säsongen.

Jackson LaCombe slog igenom med dunder och brak och etablerade sig som lagets toppback – framför högre draftade talanger som Pavel Mintjukov och Olen Zellweger. Nu får amerikanen också betalt som en toppback.

På torsdagen tillkännagav Ducks att LaCombe förlängt kontraktet med klubben – ett kontrakt som börjar gälla från och med 2026/27. Det är ett åttaårsavtal värt 72 miljoner dollar, vilket motsvarar 677 miljoner svenska kronor, med en lönetaksträff på nio miljoner dollar per säsong. Tillika det största kontraktet som någon spelare undertecknat i klubbens 32-åriga historia. Kontraktet gäller till och med säsongen 2033/34 när backen är 33 år.

Jackson LaCombe vann VM-guld med USA

Jackson LaCombe stod för 14 mål och 43 poäng under sin andra hela NHL-säsong efter att ha lämnat University of Minnesota för spel i NHL våren 2023. Han följde upp det med att stå för fem poäng (2+3) på tio matcher under hockey-VM i Stockholm och Herning, där han matchades i första backpar tillsammans med Zach Werenski när USA tog hem guldet.

Den Minnesota-fostrade backen draftades av Ducks i andra rundan som 39:e spelare 2019. Hans nya kontrakt kommer efter New Jersey Devils skrivit ett nytt sjuårskontrakt med unge backen Luke Hughes, som även han landar på en lönetaksträff värd nio miljoner dollar per säsong.

Source: Jackson LaCombe @ Elite Prospects