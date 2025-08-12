Täcker upp med veteranen – efter svenskens skada

Jonas Brodin riskerar att missa inledningen av NHL-säsongen.

Då väljer Minnesota Wild att plocka in veteranen Jack Johnson på provspel.

Jack Johnson.

Foto: Jay LaPrete/AP/Alamy

Via sin hemsida meddelar Minnesota Wild att man skrivit ett provspelskontrakt med veteranbacken Jack Johnson inför den kommande NHL-säsongen.

Den 38-årige backen har spelat 18 säsonger i NHL och samlat på sig totalt 1 228 matcher efter spel i sex olika klubbar. Den gångna säsongen spelade Johnson 41 matcher för Columbus Blue Jackets, där han stod för sex poäng (0+6) på 41 matcher.

Jonas Brodin kan missa inledningen av säsongen

Minnesota går in till den kommande säsongen med en oviss skadestatus på svenske VM-backen Jonas Brodin, som opererades för en överkroppsskada efter vårens hemma-VM och som riskerar att missa inledningen av säsongen. Enligt The Athletic-reportern Michael Russo är Jack Johnson en värvning för att täcka upp för Brodin om denne skulle missa starten på NHL-säsongen.

På meritlistan har Jack Johnson en Stanley Cup-titel, då han fanns med i Colorado Avalanches vinnarlag 2022.