Veteranen lägger av – får NHL-jobb av svensken

Jack Johnson har inte spelat den här säsongen.

Nu lägger backveteranen av – och anställs som scout av Patrik Allvin i Vancouver Canucks.

Jack Johnson firar Stanley Cup-segern 2022.

Foto: David Zalubowski/AP/Alamy

Efter 1 228 NHL-matcher och en Stanley Cup-seger väljer 38-årige Jack Johnson att lägga skridskorna på hyllan.

Beslutet meddelades under måndagskvällen, då Vancouver Canucks svenske general manager Patrik Allvin meddelade att Johnson anställts som scout i NHL-klubben.

Provspelade med NHL-klubb i höstas

Johnson försökte spela sig till ett kontrakt med Minnesota Wild under NHL-klubbens träningsläger inför säsongen, men fick inget avtal efter sin try out. Sedan dess har backen gått klubblös och således inte spelat någon hockey denna säsong.

38-åringen draftades som tredje spelare i NHL-draften 2005 och spelade totalt 18 säsonger i ligan, där han 2022 blev Stanley Cup-mästare med Colorado Avalanche. 2010 fanns backen med i USA:s OS-lag, som tog silvermedaljen i turneringen i Vancouver.

På sina 1 228 matcher i NHL producerade Johnson 342 poäng. Under sin karriär representerade han Los Angeles, Columbus, Pittsburgh, New York Rangers, Chicago och Colorado.

Source: Jack Johnson @ Elite Prospects