Vegas Golden Knights kommer att vara decimerade när laget återvänder från OS-uppehållet. Centern Jack Eichel och backen Noah Hanifin väntas missa den första matchen efter uppehållet, på onsdag mot Los Angeles Kings, enligt huvudtränaren Bruce Cassidy.

Noah Hanifin och Jack Eichel kommer inte till spel för Vegas Golden Knights när NHL återupptar sitt spel i natt. Foto: REUTERS/Mike Segar

Bruce Cassidy bekräftar att Jack Eichel och Noah Hanifin inte spelar för Vegas Golden Knights mot Los Angeles Kings natten mot torsdag. Planen är att de ansluter till laget på fredag.

Lagets kanadensiska OS-trio Mitch Marner, Mark Stone och Shea Theodore är ännu osäkra på spel.

Eichel och Hanifin missar matchen eftersom de på tisdagen deltog i ett besök i Vita huset i samband med presidentens årliga State of the Union-tal, tillsammans med merparten av sina amerikanska OS-lagkamrater. De bjöds in av USA:s president Donald Trump efter den amerikanska 2–1-segern efter förlängning mot Kanada i OS-finalen.

Inbjudan blev känd för allmänheten efter att en video från lagets omklädningsrumsfirande visade hur spelarna talade med Trump via FBI-chefen Kash Patel, som befann sig på plats under turneringen och firade med laget i omklädningsrummet.

Jack Eichel och Noah Hanifin saknas för Vegas Golden Knights efter OS

Även om det rent tidsmässigt hade kunnat vara möjligt för Eichel och Hanifin att resa från Vita huset till Vegas i tid till matchen på onsdagskvällen, har NHL beslutat att spelare ska få minst en ledig dag efter att de återvänder från OS och de efterföljande festligheterna. Eftersom de inte återvänder förrän på onsdagen blir det deras lediga dag – vilket innebär att de missar matchen.

Beslutet att besöka Vita huset har väckt debatt. Förutom att Golden Knights tvingas klara sig utan två nyckelspelare i en viktig divisionsmatch i jakten på förstaplatsen i Pacific Division, har det också riktats kritik mot att spelarna förknippas med Trump, en omstridd figur internationellt både för sina handlingar som person och som USA:s president.

Statusen för de tre Golden Knights-spelarna som representerade Kanada är fortfarande oklar inför onsdagens match. Cassidy uppgav att laget väntas få en tydligare bild tidigare under matchdagen.

Golden Knights leder för närvarande Pacific Division med ett facit på 27–16–14. Tidigt på torsdag morgon gästar de Los Angeles Kings i hopp om en bra start på tiden efter OS-uppehållet.