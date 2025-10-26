19-åringens succé – först på 36 år

Ivan Demidov fortsätter att ta NHL med storm. Den ryska 19-åringen klev i natt fram med tre poäng i Montréal Canadiens 4-3-seger mot Vancouver Canucks.

Och blev då den första tonåringen att göra tre poäng för ”Habs” på 36 år.

Ivan Demidov har fått en bra start i NHL.

Foto: Bob Frid-Imagn Images.

Montréal har fått en fin start på säsongen och vinsterna fortsätter att rulla in. Mycket tack vare deras unga spelare som verkligen har tagit för sig i säsongsinledningen. Inte minst deras ryska trollkarl, Ivan Demidov. 19-åringen har en bländande teknik och det framstår allt mer som en stöld att de lyckades drafta honom som spelare nummer fem.

I hans första NHL-säsong har det hittills blivit nio poäng på tio matcher.

Och i natt kom den första trepoängs-matchen. Det i 4-3-segern mot Vancouver.

Tonåringen klev fram med ett mål och två assist. Där målet också blev det matchavgörande. Noterbart är att båda assisterna kom i powerplay. Där den unga forwarden får ett stort förtroende av huvudtränaren Martin St. Louis.

– Han är en jättebra spelare i powerplay. Hans tålamod och hans sätt att se isen. Han hittar alltid spel och han har ett bra skott. Förmodligen har han styrt varje powerplay han någonsin har varit på. Så han får mycket träning på det…, säger Nick Suzuki till NHL.com efter matchen.

Ivan Demidov blev därmed också den första spelaren på 36 år att göra tre poäng som en tonåring för Montréal. Senast någon lyckades med den bedriften i den klassiska klubben var Eric Desjardins 1989. Talangen gjorde förra säsongen 49 poäng på 65 matcher i KHL för SKA St. Petersburg.