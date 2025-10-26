Han har sågats och ifrågasatts under en lång tid. Nu börjar Elias Pettersson däremot hitta tillbaka till sig själv allt mer. I natt klev han fram med tre poäng när Vancouver Canucks förlorade med 4-3 mot Montréal Canadiens.

– Han matchades mot deras topplina och hade verkligen stäm i dag, säger huvudtränare Adam Foote efter matchen.

Elias Pettersson har börjat hitta tillbaka till själv.

Elias Pettersson hade som alla vet ett blytungt fjolår med mycket negativa rubriker. Den här hösten har han inlett starkt, även om poängen har uteblivit. I natt kom däremot något av en islossning för den tilltänkta stjärnan. Mot Montréal Canadiens tog han tag i matchen och ledde sitt lag.

Efter enbart fyra minuter gjorde han själv 1-0. Ett mål som var den första periodens enda. 2-0 kom sedan via Jake DeBrusk, på assist från Pettersson. Montréal klev sedan in i matchen och gjorde fyra raka mål. Nick Suzuki, Juraj Slafkovsky, Mike Matheson och Ivan Demidov var då målskyttarna.

Canucks reducerade till 4-3 genom Conor Garland, återigen på assist från Elias Pettersson. Det målet blev däremot matchens sista och det slutade med en seger för bortalaget.

Men positivt för Vancouver var helt klart produktionen från sin svenska stjärna.

– Han spelade en jättebra hockeymatch. Han matchades mot deras topplina och hade verkligen stäm i dag. Jag tycker att han gjorde många bra saker. Han var fysisk och han var överallt, över hela banan. Jag gillade hans match, säger Adam Foote till media efter matchen.

Elias Pettersson har nu gjort sju poäng på nio matcher för att starta den här säsongen.

