Islanders trejdar bort tidigare förstarundevalet

Första trejden efter OS har nu genomförts i NHL. Tidigare förstarundevalet Julien Gauthier byts av New York Islanders, mot St. Louis Blues Matt Luff.

Julien Gauthier byter New York Islanders mot St. Louis Blues. Foto: Bildbyrån/Mark Konezny-USA TODAY Sports.

2016 valdes Julien Gauthier, född 1997, som 21:a spelare i första rundan av NHL-draften, men därefter har karriären inte blivit som önskat. Nu, efter en säsong med endast 14 matcher, samtliga nere i AHL, används forwarden som bricka när New York Islanders trejdar till sig Matt Ruff.

Bytet blir det första i NHL efter OS-uppehållet, och innebär att de båda AHL-spelarna byter plats.

För Ruff blir detta en chans att slå sig in på riktigt i NHL då han endast fått göra fem framträdanden i St. Louis Blues under 2025/26. Nere i AHL har han dock presterat 39 poäng på 42 matcher, vilket han nu kommer att ta med sig till Islanders organisation medan kontraktet är på väg att gå ut.

Julien Gauthier har inte spelat i NHL sedan oktober 2024, men har gjort totalt 184 framträdanden i ligan.

Source: Julien Gauthier @ Elite Prospects