Historien upprepar sig – och Isak Rosén skickas ned till AHL igen. Trots en allt annat än underkänd insats över tolv matcher i NHL får 22-åringen återvända till Rochester Americans i farmarligan, det meddelar Buffalo Sabres via sina sociala medier.

Isak Rosén. Foto: Mark Konezny/Bildbyrån.

Det har varit en udda säsong så här långt för 22-årige Isak Rosén.

Forwarden har pendlat mellan NHL och farmarligan AHL under säsongen. Den senaste tiden har han spenderat i NHL – nu är dock den senaste sejouren i världens bästa liga över. Rosén har dock presterat bra när han har fått chanser i högstaligan och har noterats för sju poäng (3+4) på tolv matcher den här säsongen.

I andraligan har 22-åringen dominerat, han var först ut med att näta den här säsongen i AHL och har producerat 19 poäng (9+10) på 13 matcher för farmarlaget Rochester Americans.

Den här sejouren blev bara tre matcher, men under november spelade han också med Buffalo och var då en av lagets bästa spelare. Under de tio matcher han spenderade med laget då höll han jämna steg med storspelare som Tage Thompson och Alex Tuch. Trots det skickades han ned till AHL.

Under sin tid i Nordamerika har 22-åringen noterats för 161 poäng (71+90) på 207 matcher i AHL och åtta poäng (3+5) på 27 matcher i NHL.

Source: Isak Rosén @ Elite Prospects