Isak Posch kallas upp av Colorado Avalanche för första gången.

Han kommer att ta plats i NHL-truppen inför lagets bortaturné i Kanada.

Inför årets säsong tog Isak Posch steget till proffshockeyn i Nordamerika efter två år på college. Han har därefter haft en stark säsong i AHL med Colorado Eagles under hösten och vintern.

Posch fick en stark start på säsongen i farmarligan. Han vann alla sina första fyra matcher med Eagles och höll även nollan i två av matcherna. Sedan har hans prestationer jämnat ut sig mer men Posch har ändå vunnit tolv av 20 matcher mellan stolparna. Under säsongen har han 90,2 i räddningsprocent och 2,45 insläppta mål per match.

Efter sin succéstart på säsongen intervjuades Isak Posch av hockeysverige.se där han bland annat gav sin syn på chansen att få spela i NHL.

– Jag har ingen brådska dit, men det skulle såklart vara ärofyllt om jag fick chansen. Jag ser det som ett långt lopp där jag ska utvecklas och bygga den här tryggheten så när man väl får chansen är redo att ta den på rätt sätt, sade Posch då.

Isak Posch kallas upp av Colorado

Men nu kan det bli verklighet för 23-åringen.

Under fredagskvällen meddelar nämligen Colorado Avalanche att Isak Posch kallas upp till NHL-truppen för första gången. En av lagets ordinarie målvakter, Scott Wedgewood, ska bli pappa och stannar därför hemma när laget ska på road trip. I stället får Posch följa med och agera backup till MacKenzie Blackwood. Colorado ska på turné i Kanada där de spelar bortamatcher mot Toronto Maple Leafs, Ottawa Senators och Montréal Canadiens innan de även stannar till och spelar mot Detroit Red Wings på vägen hem till Denver igen.

Enligt Colorado väntas Wedgewood ansluta till laget igen någon gång under bortaturnén, men det är oklart exakt när det blir. Därför finns chansen att Posch skulle kunna få hoppa in i någon match ifall Wedgewood blir kvar i Denver längre än planerat.

Isak Posch är från Umeå och spelade i IF Björklöven som ungdomsspelare innan han flyttade ner till Leksand. Han gjorde tre säsonger i Leksands juniorverksamhet och satt bland annat på bänken i flera SHL-matcher under säsongen 2020/21, dock utan att få speltid. 2021 lämnade han Sverige och flyttade till USA. Det blev två år i juniorligorna USHL och NAHL innan han tog steget till collegehockeyn för spel hos St. Cloud State University. I våras fick han sedan ett NHL-avtal med Colorado Avalanche och han har därefter spelat i AHL under årets säsong.

