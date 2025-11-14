Isaac Howard har inte motsvarat förväntningarna i Edmonton Oilers så här långt.

Nu skickas 21-åringen ner till farmarligan av Oilers.

Isaac Howard har inte rosat marknaden i Edmonton så här långt. Foto: Jeff Roberson/AP Photo/Alamy

Förväntningarna var höga på Isaac Howard när han skulle ta klivet till NHL i år efter jättesuccén på college förra säsongen.

Förstarundevalet från 2022 nobbade däremot chansen att skriva på för Tampa Bay Lightning under uppmärksammade former. I somras trejdades 21-åringen i stället till Edmonton Oilers där han tog en NHL-plats inför säsongen. Men sedan säsongsstarten har Howard inte riktigt lyckats leva upp till förväntningarna. På 17 matcher så här långt har det blott blivit 2+1 och forwarden har fått en ganska begränsad roll i Oilers.

Isaac Howard skickas ner – för att ge plats åt stjärnan

Nu meddelar Edmonton därför att Isaac Howard skickas ner till AHL och ska spela med farmarlaget Bakersfield Condors framöver. Samtidigt placeras även backen Troy Stecher på waivers i syfte att omplaceras till Bakersfield. Anledningen bakom truppändringarna är att skyttekungen Zach Hyman har återhämtat sig från sin skada och är redo för säsongsdebut. Howard och Stecher får alltså flytta på sig för att göra plats åt Hymans lönetaksträff i den aktiva truppen.

Isaac Howard var dominant i collegeligan NCAA i fjol. Han stod för hela 26 mål och 52 poäng på 37 matcher för Michigan State University. Han hade bäst poängsnitt i hela ligan och prisades efter säsongen med ärofyllda Hobey Baker Award som går till collegehockeyns bästa spelare. Howard anslöt sedan till USA:s lag till Hockey-VM och var en del av laget som vann det historiska VM-guldet i Stockholm i våras. 2024 vann Howard även JVM-guld med USA där han också tog hem skytteligan i mästerskapet, tillsammans med Jonathan Lekkerimäki, med 7+2 på de sju matcherna i Göteborg. Han blev då tvåmålsskytt i JVM-finalen mot Sverige när USA säkrade guldet.

Nu väntar AHL-spel för första gången för Isaac Howard.

