Efter New Jersey Devils övertidsvinst över Detroit Red Wings under natten hyllade Devils huvudtränare Sheldon Keefe målvakten Jacob Markström. Svensken storspelade under matchen och ledde laget till vinsten.

– Han var enastående, säger Keefe till NHL-insidern Amanda Stein.

Jacob Markström. Foto: Ed Mulholland/Bildbyrån.

Under natten drabbade New Jersey Devils och Detroit Red Wings samman i Prudential Center. Efter 60 spelade minuter var ställningen 3-3 och matchen gick till övertid, då trädde svenske Jacob Markström fram som matchhjälte. 35-åringen storspelade i målet och ledde sitt New Jersey till en övertidsvinst.

– Han är anledningen till att man får två poäng. Han var enastående. Räddade oss flera gånger, säger huvudtränare Sheldon Keefe till NHL-insidern Amanda Stein efter matchen.

Svensken anslöt till New Jersey inför fjolårssäsongen efter fyra år i Calgary Flames organisation. Under säsongen 24/25 noterades han för 90 i räddningsprocent, den här säsongen har 30-åringen inte presterat lika bra och har för tillfället en räddningsprocent på 87,1.

– ”Marky” tävlar mest av alla våra killar idag. Det är tillåtet. En målvakt får stjäla en match åt dig, jag tror att det var det som hände. Samtidigt så gjorde vi fyra mål och det är en del av varför vi kunde vinna, säger Keefe.

Jacob Markström har en lång karriär i NHL bakom sig och har noterats för en räddningsprocent på 90,8 över sina 544 matcher i ligan.

Source: Jacob Markström @ Elite Prospects