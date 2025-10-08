Under hela försäsongen har han varit på plats genom ett PTO-avtal.

Nu, i sista stund, står det klart att Alexander Holtz till slut säkrat ett NHL-kontrakt med Vegas Golden Knights.

Alexander Holtz. Foto: Bildbyrån (montage).

Trots att Alexander Holtz spelade 53 NHL-matcher för Vegas under förra säsongen har det börjat tisslas och tasslas om huruvida en återkomst till Sverige och Djurgården kunde bli ett alternativ. Samtidigt har 23-åringen från Boo gjort allt han kunnat för att säkra en fortsättning i NHL-laget.



Nu, i sista stund innan premiären, meddelar Golden Knights att de kommit överens med Holtz om ett tvåårskontrakt.



Den tidigare stortalangen, som har spelat försäsongen med Vegas genom ett PTO-kontrakt (try out), nätade i genrepet mot San Jose Sharks, men hamnade ändå utanför den 23 spelare stora trupp man lämnat in till seriestarten. Ändå har han nu ett avtal med en lön på 837 000 dollar per säsong.

Petad och nedskickad

Alexander Holtz inledde tiden i Vegas genom att göra 49 matcher i NHL, men skickades sedan ner till AHL efter att han blivit petad runt januari. I ”farmarligan” blev det en poängsuccé med sju mål och sex assist på 16 matcher, innan Holtz återigen kallades upp.



Den tidigare stortalangen har nu gjort 163 matcher i NHL, men har ännu inte debuterat i ett slutspel på den stora scenen.



New Jersey Devils valde stockholmskillen i första rundan av NHL-draften 2020. Därefter blev det tre säsonger i laget med totalt 110 matcher.

Source: Alexander Holtz @ Elite Prospects