Hjälten Cole Caufield kvitterade – och avgjorde för Montreal mot Nashville

Montreal vann med 3–2 efter förlängning

Montreals fjärde seger på de senaste fem matcherna

Cole Caufield med två mål för Montreal

Först kvittering till 2–2 efter 19.40 i tredje perioden. Sen avgörandet till 3–2 i förlängningen. Cole Caufield stod för båda de sena målen och blev stor matchhjälte för Montreal som tog en tung seger på hemmaplan mot Nashville i NHL på fredagen. Matchen slutade 3–2 (0–0, 0–1, 2–1, 1–0) efter förlängning.

I och med detta har Montreal fyra raka segrar i NHL.

Cole Caufield tvåmålsskytt för Montreal

Den första perioden slutade 0–0. Det var först 11.36 in i andra perioden som Nashville tog ledningen genom Steven Stamkos på pass av Roman Josi och Luke Evangelista. Montreal kvitterade till 1–1 genom Oliver Kapanen i tredje perioden.

Nashville tog ledningen på nytt genom Nick Perbix efter 11.19 i tredje perioden.

Montreal kvitterade till 2–2 genom Cole Caufield med 20 sekunder kvar av perioden. Stor matchhjälte för Montreal 4.57 in i förlängningen blev Cole Caufield med det avgörande 3–2-målet. Målet var Cole Caufields femte i NHL.

Det här var Montreals tredje uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Nashvilles andra uddamålsförlust.

Montreal har nu åtta poäng och Nashville har sex poäng när båda lagen har spelat fem matcher.

Den 29 mars spelar lagen mot varandra på nytt, i Bridgestone Arena.

I nästa match möter Montreal NY Rangers hemma och Nashville möter Winnipeg borta. Båda matcherna spelas söndag 19 oktober 01.00.

Montreal–Nashville 3–2 (0–0, 0–1, 2–1, 1–0)

NHL, Bell Centre

Andra perioden: 0–1 (31.36) Steven Stamkos (Roman Josi, Luke Evangelista).

Tredje perioden: 1–1 (46.03) Oliver Kapanen (Lane Hutson, Kaiden Guhle), 1–2 (51.19) Nick Perbix (Mike Mccarron), 2–2 (59.40) Cole Caufield (Lane Hutson).

Förlängning: 3–2 (64.57) Cole Caufield (Nick Suzuki, Mike Matheson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Montreal: 4-0-1

Nashville: 2-2-1

Nästa match:

Montreal: New York Rangers, hemma, 19 oktober

Nashville: Winnipeg Jets, borta, 19 oktober