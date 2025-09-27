Victor Hedman utgick för Tampa Bay i matchen mot Carolina. Då passade en annan svenskback, Joel Nyström, på att visa framfötterna. Tampa Bay vann dock med 6-5.

Victor Hedman och Joel Nyström.

Foto: Bildbyrån.

NHL:s försäsong är igång inför premiären om knappt två veckor. Nattens målrikaste match var den mellan Tampa Bay och Carolina, som slutade med 6-5-seger för Lightning.

Och det var en match där flera svenskar hamnade i fokus. Exempelvis hade Victor Hedman en assist på Zemgus Girgensons 2-0-mål, drygt halvvägs in i den första perioden. Men det blev också bland det sista Hedman gjorde i nattens match. Den svenske superstjärnan spelade nämligen bara den första perioden innan han tvingades avbryta matchen.

Coachen Jon Cooper spelade efter matchen ner beslutet att ställa över Hedman de två återstående perioderna och sade att det var en ”säkerhetsskäl” och ”i förebyggande syfte”, och klargjorde att det inte var någon allvarlig skada som den svenske OS-backen drabbats av.

Men Victor Hedman var inte den enda svensken som hamnade i poängprotokollet. Noel Gunler, som förbereder sig för sin tredje hela säsong i Nordamerika, gjorde ett av Carolinas mål. Och dessutom klev en svensk rookieback också fram, nämligen Joel Nyström.

Nyström, som gör sitt första år i Nordamerika efter att ha imponerat i Färjestad förra säsongen, fick nämligen med sig två assistpoäng från matchen. Han spelade fram Gunler till 5-4-reduceringen och Givani Smith till den avslutande 6-5-reduceringen. Nyström spelade 19 minuter och var +3 i förlustmatchen.

Det återstår att se om han kan spela sig in i premiärlaget, i Carolinas mycket starka backuppställning.

*****

Förra säsongen kämpade Filip Hållander och David Tomásek om SHL:s poängligaseger. Nu kämpar de båda om en plats i Pittsburghs respektive Edmontons premiärlag.

I natt gjorde Hållander en assist när Pittsburgh besegrade Detroit med 3-2 (William Wallinder hade en assistpoäng för Detroit), och Tomásek hade en assist när Edmonton nollade Winnipeg och vann med 4-0. Tjecken utsågs också till matchens tredje stjärna.

*****

Jonathan Lekkerimäki är också en svensk som hoppas slå sig in i premiärlaget. Vancouvertalangen gjorde i natt en assist när Canucks besegrade Seattle med 4-2.

Elias Pettersson säsongsdebuterade i matchen. Han spelade 16:32 men lämnade isen utan poäng.