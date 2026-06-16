Viggo Björck är etta på en ny ranking, veckan innan NHL-draften.

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Om en och en halv vecka är det dags för NHL-draften. Där ser Gavin McKenna och Ivar Stenberg att gå en kamp om vem som väljs som etta. Det är däremot en strid som McKenna redan uppges ha vunnit då det mesta pekar på att Toronto Maple Leafs kommer att välja kanadensaren.

Nu kastas dock plötsligt ett nytt namn in i kampen om förstavalet.

Viggo Björck.

Den oberoende scoutingsajten Hockeyprospect.com har nyligen släppt sin sista ranking innan NHL-draften nästa vecka. Deras scouter har nämligen valt att sätta Viggo Björck först av alla på rankingen. Sajten skriver följande i en kort motivering:

"Viggo Björcks kombination av offensiv kreativitet, skridskoåkning och förmåga att driva spelet är bara några av egenskaperna som gör att han toppar listan", skriver Hockeyprospect.com.

Sex svenskar rankas i förstarundan inför NHL-draften

Bakom Viggo Björck återfinns ytterligare en center i form av Caleb Malhotra som rankas tvåa av sajten. Därefter kommer Gavin McKenna och Ivar Stenberg först som trea respektive fyra på rankingen. Sedan är det backtalangen Carson Carels som avrundar topp fem.

Sajten rankar också HV71 :s backtalang Malte Gustafsson som åtta. Det innebär att de anser att tre svenskar borde gå topp tio i NHL-draften, vilket vore ett historiskt bra resultat. Mot slutet av listan är det ytterligare tre svenskar som tar plats i förstarundan.

Luleå s backlöfte William Håkansson rankas som 21:a medan MoDo s stortalang Elton Hermansson hamnar först på 29:e plats. En annan skräll är att Leksand s Jonas Lagerberg Hoen, som missade nästan hela säsongen på grund av skada, rankas på 30:e plats.

NHL-draften äger rum i Buffalo nästa vecka där den första rundan går av stapeln under natten mellan fredag och lördag. Runda två till sju kommer sedan att genomföras under lördagen 27 juni.