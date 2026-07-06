Jason Robertson är en av stjärnorna som ansöker om skiljedomstol.

Foto: Jerome Miron-Imagn Images / USA Today Sports

Vissa RFA:s har redan skrivit på nya kontrakt. Andra, som Leo Carlsson, har accepterat ett offer sheet och satt press på sin klubb på det viset. Sedan finns det de spelarna som vill ta förhandlingen till en skiljedomstol. Det är de som har fått kvalificerande erbjudanden men som inte har accepterat det erbjudandet eller kommit överens om något annat avtal.

Nu väntar istället en skiljedomstol för spelarna.

Där kommer nästa kontrakt avgöras baserat på ålder, leverans och tidigare praxis. I år det är ingen svensk som har valt att ta den här vägen. Däremot finns det ett par intressanta och profilstarka spelare. Inte minst Trevor Zegras, Jason Robertson och Jamie Drysdale.

De här spelarna kan nu inte heller motta ett offer sheet från en annan klubb.

Alla spelare som ansökte om skiljedomstol

Xavier Bourgault - Ottawa Senators

Kirby Dach - Montreal Canadiens

Jamie Drysdale - Philadelphia Flyers

Jet Greaves - Columbus Blue Jackets

Alex Jefferies - New York Islanders

Peyton Krebs - Buffalo Sabres

Connor McMichael - St. Louis Blues

Cole Perfetti - Winnipeg Jets

Jason Robertson - Dallas Stars

Nick Robertson - Pittsburgh Penguins

Akira Schmid - Florida Panthers

Braden Schneider - New York Rangers

Ronan Seeley - Carolina Hurricanes

Cole Sillinger - Columbus Blue Jackets

Trevor Zegras - Philadelphia Flyers