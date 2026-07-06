Vissa RFA:s har redan skrivit på nya kontrakt. Andra, som Leo Carlsson, har accepterat ett offer sheet och satt press på sin klubb på det viset. Sedan finns det de spelarna som vill ta förhandlingen till en skiljedomstol. Det är de som har fått kvalificerande erbjudanden men som inte har accepterat det erbjudandet eller kommit överens om något annat avtal.
Nu väntar istället en skiljedomstol för spelarna.
Där kommer nästa kontrakt avgöras baserat på ålder, leverans och tidigare praxis. I år det är ingen svensk som har valt att ta den här vägen. Däremot finns det ett par intressanta och profilstarka spelare. Inte minst Trevor Zegras, Jason Robertson och Jamie Drysdale.
De här spelarna kan nu inte heller motta ett offer sheet från en annan klubb.
Alla spelare som ansökte om skiljedomstol
Xavier Bourgault - Ottawa Senators
Kirby Dach - Montreal Canadiens
Jamie Drysdale - Philadelphia Flyers
Jet Greaves - Columbus Blue Jackets
Alex Jefferies - New York Islanders
Peyton Krebs - Buffalo Sabres
Connor McMichael - St. Louis Blues
Cole Perfetti - Winnipeg Jets
Jason Robertson - Dallas Stars
Nick Robertson - Pittsburgh Penguins
Akira Schmid - Florida Panthers
Braden Schneider - New York Rangers
Ronan Seeley - Carolina Hurricanes
Cole Sillinger - Columbus Blue Jackets
Trevor Zegras - Philadelphia Flyers