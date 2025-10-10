Hampus Lindholm spelade bara 17 matcher förra säsongen på grund av skada. I sin andra match efter comebacken tvingades Boston Bruins svenske back utgå igen. Detta när Bruins besegrade Chicago Blackhawks med 4–3 efter förlängning.

Hampus Lindholm utgick skadad mot Chicago Blackhawks. Foto: AP Photo/Nick Wass

Boston Bruins har fått en perfekt start på säsongen med två raka segrar efter fjolårets magplask som slutade med att laget missade slutspel. Efter 3–1 mot Washington Capitals i premiären natten mot torsdag besegrades Chicago Blackhawks med 4–3 i natt.

Men vinsten kom med ett pris.

Lagets viktige back Hampus Lindholm utgick skadad tidigt i matchen. Detta i sin blott andra NHL-match sedan mitten av november i fjol. Då skadade svensken sitt knä illa efter att ha täckt ett skott i en match mot St. Louis Blues. Han missade då resten av säsongen efter att ha spräckt knäskålen och tvingats till operationer för att åtgärda den otäcka skadan. Han begränsades då till 17 framträdanden under hela säsongen.

Efter matchen sade Bruins nye head coach Marco Sturm att Lindholms senaste underkroppsskada inte är allvarlig – och inte heller kopplad till hans tidigare knäproblem.

– Han kommer att testas i morgon så får vi se, säger Sturm om Hampus Lindholm enligt reportern Amalie Benjamin.

Lindholm och Burakovsky målskyttar

En annan Lindholm, nämligen Elias Lindholm, sköt sitt andra mål för säsongen i segermatchen. Efter att ha gjort 1+1 i premiären gav 30-åringen Bruins ledningen med 3–2 i powerplay tidigt i den tredje perioden. André Burakovsky såg dock till att utjämna matchen och skickade den till förlängning med sitt första mål för Chicago sedan flytten från Seattle Kraken i somras. ”Lill-Burra” hade 1+1 i matchen efter att ha gått poänglös från premiären mot Florida Panthers.

I förlängningen klev rookien Fraser Minten fram och blev matchvinnare för Bruins. Han pricksköt segermålet bakom Blackhawks svenske keeper Arvid Söderblom efter en spelvändning.

Söderblom lämnade isen med 29 räddningar på 33 skott.

Boston–Chicago 4–3 (1–1, 1–1, 1–1, 1–0)

Första perioden: 1–0 (3.53) Casey Mittelstadt, 1–1 (8.18) Connor Bedard (Andre Burakovsky, Colton Dach).

Andra perioden: 1–2 (22.23) Louis Crevier (Connor Bedard, Nick Foligno), 2–2 (29.11) Tanner Jeannot (Michael Eyssimont, Henri Jokiharju).

Tredje perioden: 3–2 (40.16) Elias Lindholm (Pavel Zacha, David Pastrnak), 3–3 (42.27) Andre Burakovsky (Artiom Levsjunov, Frank Nazar).

Förlängning: 4–3 (62.12) Fraser Minten.

Nästa match:

Boston: Buffalo Sabres, hemma, 12 oktober

Chicago: Montreal Canadiens, hemma, 12 oktober