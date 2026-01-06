Hall of Fame-spelaren död

Hall of Fame-spelaren Bob Pulford är död.

Robert J Pulford, Bob kallad, är död.

Han föddes i kanadensiska Newton Robinson och via spel i OHA för Toronto Marlboros debuterade han i NHL för Toronto Maple Leafs säsongen 1956/57. Han kom att vara organisationen trogen till och med säsongen 1969/70. Därefter följde två säsonger med Los Angeles innan han avslutade karriären som spelare.

Efter att ha coachat Los Angeles under fem säsonger tog han klivet över till Chicagos organisation. Där jobbade han bland annat som coach och general manager till 2007. Vid Canada Cup 1976 var han dessutom huvudtränare för USA:s lag.

Valdes in i Hall of Fame 1992

Bob Pulford vann dessutom fyra Stanley Cup-titlar som spelare med Toronto, 1962, 1963, 1964 samt 1967. Säsongen 1991/92 valdes han in i Hall of Fame.

Totalt blev det 1 079 NHL-matcher under 16 säsonger.

Robert J Pulford blev 89 år.

