Stanley Cup-vinnaren trejdad av Vegas

2023 hjälpte han Vegas Golden Knights till deras första Stanley Cup.

Nu har Nicolas Hague trejdats till Nashville Predators – och skrivit på ett fyraårskontrakt.

Nicolas Hague firar Stanley Cup-vinsten (vänster). Foto: Bildbyrån (montage).

Det börjar röra på sig i NHL inför free-agent frenzy 1 juli.



Natten till måndag rapporterar flera nordamerikanska medier att Vegas Golden Knights Nicolas Hague kommer att representera Nashville Predators från och med 2025/26-säsongen. Trejden sker två år efter att den 197 centimeter långa backen var med och säkrade Vegas första Stanley Cup, och följs av en kontraktsförlängning på fyra år.



Hague var restricted free-agent, men inleder nu ett nytt kapitel efter sex säsonger med Vegas. Det nya avtalet är värt 22 miljoner dollar över de fyra åren och åt andra hållet, från Nashville till Vegas, går Jeremy Lauzon och Colton Sissons.

Sissons får flytta på sig

Den nu 26-årige Nicolas Hague valdes av Vegas i andra rundan av NHL-draften 2017, efter att han representerat Kanada under U18-VM. Via OHL och AHL blev det sedan NHL-debut och senare en stadig produktion utöver det defensiva arbetet.



Under 2024/25 stod Hague för fem mål och sju assist över 68 grundseriematcher. Därefter bidrog han med två assist i slutspelet, där Vegas föll med 1–4 mot Edmonton Oilers i kvartsfinal. Backen snittade runt 16, 17 minuter under säsongen.



Även för Colton Sissons blir det hela en stor omväxling.



Den 31-årige forwarden har nämligen spelat alla sina tolv NHL-säsonger i Nashville Predators och får därmed flytta på sig för första gången. Den gångna säsongen blev det sju mål och 14 assist.