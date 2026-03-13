Gustav Stjernberg, 23, gjorde SHL-debut med Örebro i bortamatchen mot Malmö säsongen 2021/22.

Efter att den odraftade backen spelat universitetshockey i flera säsonger, belönas han nu för sitt slit.

På fredagen har han skrivit på ett tvåårskontrakt med Colorado Avalanche.

Gustav Stjernberg från Enebyberg utanför Stockholm fostrades i SDE. Sedan tog han steget till Örebro, där han spelade hockey på J18- J20- och SHL-nivå. Men trots att han debuterade för Örebro i SHL säsongen 2021/22 blev det inga fler matcher där.

I stället valde han att flytta till USHL och Des Moines Buccaneers inför säsongen 2022/23. De senaste tre åren har han spelat i NCAA för Bowling Green State University, varav den nuvarande säsongen som assisterande kapten.

Under den innevarande säsongen har han levererat tio poäng (6+4) på 25 matcher. Det räckte för att Colorado Avalanche skulle sajna spelaren – nu är 23-åringen klar för NHL:s bästa lag sett till grundserien.

”Avs” med Gabriel Landeskog som lagkapten har spelat in 97 poäng och är med det fem poäng bättre än ligans näst bästa lag Dallas Stars.