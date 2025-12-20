Glädjebeskedet: Svensk stjärnback tillbaka från skada

Match mot Connor McDavids Edmonton Oilers i kväll.

Då var Minnesota Wilds svenske stjärnback Jonas Brodin tillbaka i speldugligt skick – och var med i laguppställningen.

Jonas Brodin i spel under 4 Nations, spelade även VM i våras. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN / kod JM / JM0641

Jonas Brodin skadade sig för drygt en vecka sedan. Till följd av det har den förväntade OS-backen missat fyra matcher på grund av skada. Men i kvällens match (som pågår i skrivande stund), spelar Jonas Brodin igen. Där möter Minnesota Wild Edmonton Oilers på hemmais.

32-åringen från Karlstad spelar oftast 20+ minuter per match och är en absolut nyckelspelare i topplaget, som nyligen trejdat till sig stjärnbacken Quinn Hughes.

Till OS väntas Jonas Brodin gå in på sex backar i laguppställningen som en viktig defensiv pjäs.