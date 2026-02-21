Gavin McKenna gör sitt för att visa varför han ska gå etta i draften. I natt stod han för det som tros vara den bästa prestationen sedan 1987.

Gavin McKenna. Foto: AP Photo/Alamy.

Ivar Stenberg imponerar fortsatt hemma i SHL – men Gavin McKenna blir svårpetad från förstaplatsen i sommarens draft. Inte minst efter nattens ofattbara show för Penn State mot Ohio State. Penn State vann matchen med 11-4 – och McKenna stod för ofattbara ett mål och sju målgivande passningar.

Sedan det började noteras officiell statistik från varje match i collegeligan NCAA är McKennas match i natt den första åttapoängsmatchen. Det tros, enligt collehockeynews.com, vara ligans första åttapoängsmatch sedan Bob Joyce gjorde 6+3 i en match år 1987. Alltså 39 år sedan.

McKenna gjorde 1+3 i powerplay och fyllde på med fyra assistpoäng i fem mot fem-spelet.

18-årige McKenna ligger sjua i poängligan med 41 poäng på 27 matcher. Men går man efter poängsnitt är 07:an så bra som tvåa, med sina 1,53 poäng per match. Calgary Ethan Wyttenbach är bättre, med 1,55. Han toppar också den totala poängligan på 51 poäng, åtta poäng före en trio spelare.