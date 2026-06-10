Gabriel Landeskog vinner Mark Messier NHL Leadership Award. Foto: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images & NHL

Foto: USA Today Sports

Gabriel Landeskog har belönats för sitt ledarskap både på och utanför isen. Efter att ha vunnit Bill Masterton Trophy får han ytterligare en utmärkelse.

På tisdagen meddelade NHL att Colorado Avalanche -kaptenen vinner årets Mark Messier NHL Leadership Award – ett pris som delas ut till den spelare som bäst personifierar starkt ledarskap under grundserien och samtidigt spelar en viktig roll i att utveckla hockeyn i samhället. Vinnaren utses personligen av den legendariske NHL-kaptenen Mark Messier efter att ha samlat in synpunkter från klubbar och personer inom ligan.

– Det är en enorm ära att få vinna Mark Messier Leadership Award. Men ingen ledare sitter här och tar emot ett sådant här pris på egen hand. Det är mina lagkamrater som har gett mig möjligheten, säger Landeskog enligt NHL.com .– Även om jag bär ett "C" på bröstet handlar ledarskap om hela gruppen. Det finns många spelare i vårt omklädningsrum som leder på olika sätt.

Landeskog draftades som tvåa totalt av Colorado 2011 och utsågs till lagkapten redan året därpå. Sedan dess har han varit en av organisationens viktigaste profiler och ledde laget till Stanley Cup-titeln 2022.

Historisk comeback av Landeskog

Efter Stanley Cup-triumfen följde dock den tuffaste perioderna i karriären. Landeskog missade tre raka NHL-säsonger efter fyra knäoperationer och blev den första spelaren i NHL:s historia att återvända till spel efter en broskersättningsoperation i knät.

Comebacken kom i slutspelet 2025, där han noterades för fyra poäng på fem matcher.

Under den gångna säsongen svarade den svenske forwarden för 35 poäng (14+21 assist) på 60 grundseriematcher. I slutspelet följde han upp det med elva poäng (6+5) på 13 matcher.

Han var dessutom kapten för Tre Kronor under OS i Milano-Cortina tidigare i år och stod där för fyra poäng på fem matcher innan Sverige slogs ut av USA i kvartsfinalen.

– För mig handlar ledarskap i grunden om att vara en bra lagkamrat. Det är egentligen inte så svårt. Med erfarenhet blir vissa beslut enklare att ta, men det här känns väldigt speciellt och jag är ödmjuk inför utmärkelsen, säger Landeskog.

Bara två svenskar före honom

Landeskog blir den tredje svenske spelaren att vinna Mark Messier NHL Leadership Award sedan priset instiftades 2007.

Tidigare har endast Mats Sundin (2008) och Daniel Alfredsson fått ta emot utmärkelsen.

För Landeskog är det ytterligare ett bevis på den status han byggt upp under sina 14 säsonger i Colorado. På 798 grundseriematcher i Avalanche-tröjan har han producerat 606 poäng (262 mål och 344 assist), samtidigt som han varit en av NHL:s mest respekterade lagkaptener.