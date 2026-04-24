Gabriel Landeskog och Colorado Avalanche är på väg mot en svepning. Efter en 4-2-seger under natten till fredag leder de med 3-0 i matcher mot Los Angeles Kings.

Gabriel Landeskog har gjort mål två matcher i rad.

Presidents Trophy-vinnaren går starkt även i slutspelet. Colorado vann de två första matcherna på sin hemmaplan. När serien sedan vände till Los Angeles tog de hem även nattens tillställning. Gabriel Landeskog var då den som inledde målskyttet.

— Jag var högt uppe, framför målet. Jag visste att ”Naz” (Nazem Kadri) var vid sidan av målet så jag gav honom något att göra och sen missade jag den. Nästa gång jag tittade upp var den i mål, jag vet inte. Jag vet inte hur den gick in i mål, men jag tar den, säger kaptenen efter matchen.

Senast klev han fram och kvitterade matchen i slutminuterna. Den här gången öppnade han målskyttet efter bara fem minuters spel.

Gabriel Landeskog och Colorado nära avancemang

I den andra perioden kvitterade Trevor Moore till 1-1 innan Cale Makar återgav ledningen till Avalanche. Artturi Lehkonen utökade sedan ledningen till 3-1 med drygt 13 minuter kvar att spela. Adrian Kempe klev sedan fram och reducerade till 3-2 – men det var försent för bortalaget.

För kort därefter kom 4-2 i tom kasse av Brock Nelson. Ett mål som blev matchens sista.

Colorado leder nu med 3-0 i matcher och har chans att avgöra serien natten på söndag kväll, svensk tid.