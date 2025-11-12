Gabriel Landeskog hade inte gjort ett grundseriemål i NHL sedan femte mars 2022.

Men i natt bröt Landeskog måltorkan – efter 1 347 dagar.

Gabriel Landeskog fick äntligen måljubla igen. Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images

En svår knäskada gjorde att Gabriel Landeskog missade tre hela grundseriesäsonger innan han gjorde en sensationell comeback för Colorado Avalanche i vårens slutspel. ”Gabbe” gjorde även ett mål i återkomsten och stod för 1+3 på fem slutspelsmatcher innan Avalanche åkte ut mot Dallas Stars.

Under årets grundserie har målet däremot uteblivit för ”Avs”-kaptenen. I natt spelade han sin 17:e match för säsongen – och då kom äntligen det första målet för Landeskog. I hemmamatchen mot Anaheim Ducks bröts måltorkan sedan Landeskog hållit sig framme vid målet och petat in en retur bakom Lukas Doustal i Ducks-kassen. Målet innebär 2-1 till Colorado i matchen och slutresultatet blev sedan 4-1, därmed blev Landeskogs fullträff det matchvinnande målet.

Gabriel Landeskog gör första målet på 1 347 dagar

Gabriel Landeskog hade inte gjort mål i en grundseriematch sedan den femte mars 2022. Nattens mål var alltså hans första grundseriemål för Colorado Avalanche på 1 347 dagar. Totalt har Landeskog noterats för 1+4 på 17 matcher så här långt den här säsongen.

Annars var det återigen superstjärnan Nathan MacKinnon som utmärkte sig mest i Colorados seger. Även om MacKinnon inte gjorde mål själv stod han för tre assist och hade en stor del i vinsten. Nathan MacKinnon har nu gjort otroliga tolv poäng – på de tre (!) senaste matcherna. MacKinnon är helt dominant under hösten och leder både NHL:s skytteliga och poängliga med otroliga 14 mål och 32 poäng på 17 matcher.

Colorado Avalanche drygar ut sin ledning i NHL efter segern mot Anaheim Ducks. ”Avs” har 27 poäng på 17 matcher vilket är klart bäst i NHL, de är nu fyra poäng före Anaheim Ducks, New Jersey Devils och Dallas Stars som alla har 23 poäng så här långt.

