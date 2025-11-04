Första NHL-poängen för svenske storlöftet

Tom Willander har öppnat poängkontot i NHL.

I Vancouvers övertidsseger mot Nashville (5–4) stod 20-åringen för sitt första poäng i ligan.

Tom Willander (vänster) gjorde sin första NHL-poäng i nattens seger.

Foto: Alamy

Efter att ha kallats upp för en vecka sedan har Vancouver Canucks svenske storlöfte Tom Willander nu öppnat sitt poängkonto i NHL.



I nattens 5–4-seger efter övertid mot Nashville Predators skrev Willander in sig i poängprotokollet sedan han burit upp pucken över hela isen, tagit sig in bakom Predators mål och lagt in en passning som i slottet hittade fram till Brock Boeser som tryckte till och satte 3–1 till Canucks.



– Jag fick pucken och såg att det var ganska mycket yta, så jag tog lite is. Jag fick lite fart mot backen och försökte gå runt honom. Jag tog mig runt honom och skickade bara in pucken, säger Willander till NHL.com.

Åtta svenskpoäng i matchen

Poängen kom i Willanders fjärde NHL-match, sedan han debuterade i ligan i hemmamatchen mot New York Rangers under natten till onsdag, förra veckan.



Tom Willander spelade strax under elva minuter i nattens övertidsseger och har snittat strax under 15 minuter per match i sina fyra inledande matcher i NHL-karriären.



I Canucks seger i natt spelade landsmannen Elias Pettersson en framträdande roll med två passningspoäng i matchen, däribland till Brock Boesers övertidsavgörande, samtidigt som även Linus Karlsson, Elias Pettersson (den yngre) och Marcus Pettersson stod för varsin assist. I Nashville sköt Filip Forsberg ett mål och hade även en assist i matchen för Predators.



Nashville Predators – Vancouver Canucks 4–5 e. sd

Nashville: Filip Forsberg (6), Erik Haula (3), Michael Bunting (4), Nick Blankenburg (1).

Vancouver: Evander Kane 2 (2), Brock Boeser 2 (6), Jake DeBrusk (3).



