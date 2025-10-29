JVM-stjärnan uppmärksammas för sin NHL-debut

Tom Willander, 20, har gjort sin debut i NHL för Vancouver Canucks.

Stockholmaren samlade på sig tolv minuters speltid i förlusten mot New York Rangers.

Tom Willander har debuterat i NHL.

Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/Alamy

Tom Willander startade sin hockeyresa i Saltsjöbadens IF och gick via Flemingsberg till AIK där han fick debutera i Hockeyallsvenskan 2021/22. Därefter blev det ett år i Rögle, där han också SHL-debuterade innan sin 18-årsdag i januari 2023.

2023 valdes han som den elfte spelaren i den första rundan av NHL-draften av Vancouver Canucks och spåddes en lysande framtid.

Därefter valde backen spel i Boston University. Därifrån valdes han ut till två raka JVM-trupper av Magnus Hävelid och gjorde två bra turneringar för Juniorkronorna.

Tom Willander var dessutom med i den förberedande Euro Hockey Tour-turneringen inför VM i våras och gjorde en assist i 6–2 segern mot Finland.

Spelade tolv minuter i förlusten

Efter att ha inlett säsongen med att göra fem AHL-matcher för Abbotsford Canucks var det till slut dags att göra NHL-debut natten till onsdag. I 0–2 förlusten mot New York Rangers fick Tom Willander kliva in i tredje backpar med Pierre-Olivier Joseph.

Tom Willander uppmärksammas efter debuten.

Foto: Darryl Dyck/The Canadian Press via AP/Alamy

Matchen slutade med en tvåmålsseger för Rangers efter att Mika Zibanejad gett bortalaget ledningen i den första perioden.

Även om det inte blev någon seger i debuten samlade Willander på sig mer än tolv minuters speltid i debuten. Han avväpnade bland annat den ryske superstjärnan Artemij Panarin på ett uppmärksammat sätt.

Se klippet här nedan.