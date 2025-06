Historisk – intill Lemieux: ”Han är helt fantastisk”

Det råder inga tvivel om vilka två spelare som är förgrundsfigurerna i Stanley Cup-finalen.

Inatt slog Brad Marchand till med två fullträffar i 5–2-segern, vilket gör att han bland annat är bäst sedan 1988 (!).

– Det är en otrolig prestation han gör, säger svenske lagkamraten, Gustav Forsling.

Gustav Forsling och Brad Marchand. Foto: NHL.com/sv och Bildbyrån/Sergei Belski.

Brad Marchand, Sam Bennett, Brad Marchand, Sam Bennett.



Namnen på de flestas läppar under Stanley Cup-finalen mellan Florida Panthers och Edmonton Oilers har varit just dessa två herrar, och efter nattens 5–2-match är det, minst sagt, fullt förståeligt.



Efter att den förstnämnde brutit dödläget i den första perioden av match fem, innan den andra utökade till 2–0, har Florida nu säkrat matchboll inför det sjätte mötet med Oilers. Ett faktum som gör att man nu alltså är en seger från sin andra raka Stanley Cup-final.



MEN för just Brad Marchand och Sam Bennett har finalserien blivit mycket mer speciell än så. Deras 10 respektive 15 mål i slutspelet håller nämligen på att göra duon smått historiska.



Om vi börjar med Sam Bennett, som toppar hela skytteligan för Stanley Cup-slutspelet, så har han inatt skrivit in sig i en exklusiv skara. Tillsammans med Zach Hyman (förra säsongen), Sidney Crosby och Aleksandr Ovetjkin är han den fjärde aktiva spelaren att göra 15 mål eller fler efter grundserien. Och detta samtidigt som han även är historiskt bra på bortaplan.



Endast fyra andra spelare i NHL:s historia har nämligen gjort mål i sex eller fler raka bortamatcher under ett slutspel.



– Hans spel överförs så bra till den här tiden på året. Han skapar så mycket utrymme för sig själv, säger Sam Reinhart till NHL.com om Bennett efter 5–2-matchen.

Marchand och Lemieux: ”Helt fantastisk”

Går vi sedan över till Brad Marchand så kan vi börja med att sex av hans tio mål i slutspelet kommit i just finalen mot Edmonton. Något han är först med i en final sedan Esa Tikkanen 1988 (!).



– Jag har sagt det massvis av gånger, vi njuter bara av ögonblicket. Det är en speciell tid, och speciella minnen som vi kommer att ha för alltid, säger Brad Marchand själv efter segern.



Första målet kom i tionde minuten efter att lagkamraten Anton Lundell förlorat en tekning, men istället för att ge Leon Draisaitl kontroll på pucken högg Marchand som en kobra och bjöd sedan på ett läckert solomål.



– Det är de målen man tittar på via YouTube som barn och försöker gå ut och öva på. Vi är alla ganska imponerade av honom, säger Lundell om målet.



Marchand, som anslöt från Boston Bruins så sent som i mars, är även den tredje bästa sena förstärkningen någonsin i ett slutspel, sett till mål. Marian Hossa (2008) och Marian Gaborik (2014) är de enda andra som gjort det bättre efter en flytt.



Samtidigt är det inte heller första gången som Marchand gör åtminstone fem mål i en final. 2011 nådde han nämligen siffran även med Bruins, vilket gör honom till den enda spelaren att lyckas med detta över fler finaler på 59 år, tillsammans med ingen mindre än Mario Lemieux.



– Han är helt fantastisk. Det är en otrolig prestation han gör. Det är två extremt viktiga mål vid viktiga tillfällen. Fantastiskt. Han är en ledare och har varit med om det mesta i ligan. En stor ledare både på och utanför isen och en extremt bra kille, säger Panthers-svensken Gustav Forsling om Marchand.



Edmonton Oilers – Florida Panthers: 2–5 (0–2, 0–0, 2–3)

Edmonton: Connor McDavid, Corey Perry.

Florida: Brac Marchand (2) Sam Bennett, Sam Reinhart, Eeuto Luostarinen.