Florida Panthers och San Jose Sharks bjöd på underhållning i nattens 4–1-match. Alex Nedeljkovic gjorde 35 räddningar – och fick Sergej Bobrovskij över sig i en målvaktsfajt.

– Han trampade över gränsen och jag ville försäkra mig om att han fick veta det, säger Bobrovskij.

Sergej Bobrovskij och Alex Nedeljkovic i fajt. Foto: NBC (skärmdump).

Se matchens höjdpunkter, samt fajten, i videospelaren ovan.

San Jose Sharks och Alex Nedeljkovic stoppade Matthew Tkachuk från en drömåterkomst.

Florida-forwarden gjorde säsongsdebut i mötet, men fick kliva av planen med en 1–4-förlust efter hela 35 räddningar av motståndarmålvakten. Och på tal om målvakter. I den tredje perioden exploderade Amerant Bank Arena när Sergej Bobrovskij fick nog på Alex Nedeljkovic, skrinnade upp över hela isen och såg till att båda kastade handskarna för en målvaktsfajt.

Evan Rodriguez var den som drog igång det hela med en tackling på Vincent Desharnais.

– Någon började skrika och jag vet inte varför jag kände att jag behövde vända mig om. Det var lite av ett ”oh crap”-ögonblick. Jag hoppas jag gjorde Reavo stolt, säger Alex Nedeljkovic till NBC.

Source: Alex Nedeljkovic @ Elite Prospects