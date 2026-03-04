Svenske backen uppsatt på waivers

2025/26-säsongen har endast gett elva matcher i NHL för Tobias Björnfot. Nu väljer Florida Panthers att sätta upp svensken på waivers.

Tobias Björnfot i Florida Panthers. Foto: Bildbyrån/Sam Navarro-Imagn Images.

När LA Kings valde Tobias Björnfot i första rundan av NHL-draften 2019 kom han från ett genombrott i SHL. Det blev tre matcher i NHL redan säsongen därpå, och Björnfot började senare etablera sig på den stora scenen.

Nu kommer den senaste vändningen i karriären som gått tyngre i Nordamerika de senaste åren.

Under onsdagens sätter nämligen Florida Panthers upp den 24-årige backen på waivers. Detta efter en säsong där han endast fått göra elva framträdanden i NHL hittills. Med deadline för övergångar två dygn bort har övriga klubbar nu 24 timmar på sig att göra anspråk på hans tjänster. Annars kommer han kliva ner i AHL igen, där han representerat Charlotte Checkers under större delen av säsongen.

Det var även via waivers som Florida plockade upp Björnfot i mars 2024, från Vegas Golden Knights.

Den tidigare stortalangen sitter samtidigt på ett utgående avtal, skrivet till slutet på 2025/26. Senast han spelade hemma i Sverige var på lån tillbaka till Djurgården 2020/21. Det var där han fick en stor del av sin hockeyutbildning, efter en flytt från Täby.

