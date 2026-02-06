Här bryter kaoset ut – ALLA blev utvisade

I den tredje perioden mellan Florida Panthers och Tampa Bay Lightning brast det. Ett stort slagsmål bröt ut – där över 100 utvisningsminuter delades ut.

Alla utespelare blev utvisade i matchen som Tampa vann med 6-1.

Det bröt lös mellan Tampa Bay och Florida Panthers i natt.

Foto: Alamy.

Kampen om Florida gick under natten vidare. Då blev det också en rejält grinig tillställning. I den tredje perioden, drygt fyra minuter in, rann bägaren över. Samtliga spelare på isen började slåss med varandra.

Där det till slut delades ut 104 utvisningsminuter i situationen. Alla spelare på planen fick minst fem minuter var där fyra stycken fick en tiominutare för osportsligt uppträdande. Gustav Forsling och Janis Moser åkte på 5+10 för fighting. Samtidigt fick även Niko Mikkol och Matthew Tkachuk en extra tvåa var för interference.

Ställningen var här 4-0 till Tampa Bay.

Tampa Bay har dominerat Florida Panthers den här säsongen

I powerplayet som följde gjorde sedan Pontus Holmberg 5-0 till Lightning. Holmberg hade även en assist tidigare i matchen, precis som Victor Hedman. Det var veteranbackens första poäng sedan comebacken.

Tampa Bay har nu vunnit samtliga derbymatcher mot Florida den här säsongen.

Målskyttar i nattens match för Tampa var Brandon Hagel, Zemgus Girgensons, Jake Guentzel, Erik Cernak, Pontus Holmberg och Oliver Björkstrand. För Florida blev Matthew Samoskevich ensam målskytt.