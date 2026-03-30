Bekräftat: Stänger ned stjärnan för resten av säsongen

Florida Panthers avslutar säsongen utan Aleksander Barkov. Nu står det klart att kaptenen inte spelar alls under 2025/26 – ett besked som speglar de regerande mästarnas tunga skadeår.

Florida Panthers tränare Paul Maurice bekräftar att lagkaptenen Aleksander Barkov inte kommer att spela under NHL-säsongen 2025/26.

Beskedet var inte helt oväntat. Barkov har dragits med en allvarlig knäskada som påverkat både korsbandet och det bakre sidoligamentet, med en uppskattad rehabiliteringstid på sju till nio månader. När prognosen sattes i oktober fanns en möjlighet att han skulle kunna återvända till slutspelet – om Panthers tog sig dit.

Så blev det aldrig.

Trots att Barkov varit tillbaka på is i träning under de senaste månaderna väljer klubben nu att inte stressa fram en comeback. Med laget långt ifrån slutspelsplats bedöms det som mer rimligt att låta stjärnan genomgå hela rehabiliteringen och sikta på en fullt frisk återkomst till säsongen 2026/27.

Sasha Barkov will not play for the Panthers this season. With nine games to go an a top 10 pick within reach, it makes sense to let Barkov go through the full recovery process.

Den 30-årige finländaren missade även OS i Milano, trots att han ursprungligen var uttagen i Finlands trupp.

Aleksander Barkov missar hela säsongen 2025/26

Barkovs senaste match kom i match sex av Stanley Cup-finalen 2025, där han noterades för två assist i en 5–1-seger som säkrade Panthers andra raka Stanley Cup-titel. Under samma säsong belönades han också med både King Clancy Trophy – för ledarskap och samhällsengagemang – samt Selke Trophy som ligans bästa defensiva forward, vilket var tredje gången i karriären han vann det priset.

Sedan debuten har Barkov varit Panthers trogen. Han draftades som tvåa totalt 2013 och har spelat hela sin NHL-karriär i klubben. På 804 matcher över 13 säsonger har han producerat 286 mål och 782 poäng. I slutspelet har han dessutom stått för 81 poäng på 94 matcher, vilket befäster hans rykte som en av sin generations främsta tvåvägsspelare.

Florida Panthers ligger för närvarande på 28:e plats i NHL med 73 poäng. Laget är på väg att missa slutspelet för första gången sedan säsongen 2018/19, vilket också innebär att drömmen om tre raka Stanley Cup-titlar – något inget lag lyckats med under lönetaks-eran – går i kras.

Säsongen har präglats av skador i truppen. Förutom Barkov har även spelare som Seth Jones, Brad Marchand och Matthew Tkachuk missat betydande tid.

Nu återstår bara att se om Panthers kan avsluta säsongen med hedern i behåll – och hur laget väljer att bygga inför nästa år, då förhoppningarna återigen kommer att vila tungt på Barkovs axlar.