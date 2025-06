En seger från Stanley Cup: ”Vi njuter bara”

Florida Panthers återupprepade inte sina misstag i match fem.

Genom nattens 5–2-seger mot Edmonton Oilers är man nu en seger från sin andra raka Stanley Cup.

– Jag har sagt det massvis av gånger, vi njuter bara av ögonblicket. Det är en speciell tid, och speciella minnen som vi kommer att ha för alltid, säger Brad Marchand.

Florida-spelarna firar i match fem. Foto: Bildbyrån/Sergei Belski och X (Florida Panthers).

I match fyra tog Florida Panthers återigen ledningen mot Edmonton Oilers, men tappade 3–0 från första perioden till en 4–5-förlust via övertid.



– Vi gjorde många bra saker ikväll men nu är vi nere på bäst av tre. Nu måste vi vinna en match i Edmonton. Förhoppningsvis kan vi göra det i match fem, sade då Floridastjärnan Matt Tkachuk efter slutsignalen.



Inatt, i match fem, tog bröt Brad Marchand dödläget innan just Tkachuk spelade fram Sam Bennett till 2–0 i slutet av första perioden – MEN framförallt tappade man sedan inte sin ledning. 2–0 blev 3–0, 4–1 och till slut en 5–2-seger som innebär att man nu är en vinst till ifrån att få lyfta Stanley Cup för andra året i rad.



– Ju fler gånger du befinner sig i en sådan här situation, desto bekvämare kommer du att känna dig. Vi har stannat väldigt bra i nuet under hela slutspelet. Det handlar bara om att hantera sin dag. Vi gjorde det vi hade för avsikt att göra idag. Nu handlar det om att återhämta sig och komma igång igen om ett par dagar, säger Panthers Sam Reinhart, enligt NHL.com.



Florida Panthers kan nu säkra titeln i match sex som spelas natten till onsdag, 02.00, svensk tid.

Ekholm: ”Det handlar om inställning”

I och med att Florida Panthers återigen gjorde fem mål i en match är de nu uppe på en åttondeplats på listan över flest mål i ett slutspel. Detta med 89. En siffra som är bäst på hela 31 (!) år.



Desto tyngre är det i Edmonton Oilers som nu behöver göra en upphämtning likt den de gjorde i fjolårets Stanley Cup-final mot Florida då 0–3 i matcher blev 3–3 innan man till slut föll i den sjunde avgörande med 1–2.



– Jag tycker att vi har kommit ut platt ur matcherna under större delen av serien, så det är något. Jag tror att det handlar om inställning. Vi måste se till att vi får in puckarna, försöka sätta press på dem. De är ett bra lag av en anledning och de har kommit ut och visat det tidigt i matcherna. Vi måste hitta ett sätt att vara bättre i början, säger Oilers svenske back Mattias Ekholm innan tränaren Kris Knoblauch fortsätter om läget i matchserien.

– Vi ska vinna våra två senaste matcher. Vi är övertygade om att vi kan göra det. Vi har gått igenom svåra situationer förut och det här är bara ytterligare en vi kommer att övervinna.



Edmonton Oilers – Florida Panthers: 2–5 (0–2, 0–0, 2–3)

Edmonton: Connor McDavid, Corey Perry.

Florida: Brac Marchand (2) Sam Bennett, Sam Reinhart, Eeuto Luostarinen.