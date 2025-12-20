Bekräftar efter otäcka bilderna: ”Borta ett tag”

Trots en sen 3–0-ledning blev nattens möte med Florida Panthers tungt för Carolina Hurricanes. Inte minst efter att Seth Jarvis dundrat in i stolpen otäckt i förlängningen.

– Det är inte bra. Han kommer att vara borta ett tag, säger Carolina-tränaren Rod Brind’Amour efter 3–4-förlusten på straffar.

Seth Jarvis blir borta en tid. Foto: X (Sportsnet).

Räkna aldrig ut Florida Panthers.

Trots en 3–0-ledning med tio minuter kvar var det de senaste två årens Stanley Cup-mästare som drog det längsta strået i nattens möte mellan Florida och Carolina Hurricanes. Brad Marchand, Sam Bennett och Sam Reinhart blev samtliga målskyttar innan ordinarie tid var slut, och därefter kunde Evan Rodrigues avgöra för hemmalaget.

Men oturen tog inte slut där för Carolina.

Som lök på laxen tappade man även 23-årige forwarden Seth Jarvis under förlängningen. Detta efter att han kommit till ett skottläge och sedan dundrat in i ena stolpen på Florida-målet. Jarvis hjälptes av isen och försvann sedan ut i omklädningsrummet.

Efter 3–4-förlusten bekräftade Carolina-tränaren Rod Brind’Amour att Jarvis troligen blir borta en längre tid.

– Det är inte bra. Han kommer att vara borta ett tag, menar han, enligt NHL.com, om forwarden som stått för två assist tidigare i samma match.

Florida Panthers – Carolina Hurricanes: 4–3 straffar (0–1, 0–0, 3–2)

Florida: Brad Marchand, Sam Bennett, Sam Reinhart, Evan Rodrigues.

Carolina: Jordan Staal, Sebastian Aho (2).

