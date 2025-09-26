Om den finske Joel Blomqvist skulle få chansen på ritkigt i NHL eller inte.



Det var en fråga många ställt sig med tanke på hur målvaktssituationen ter sig i Pittsburgh Penguins.



Nu är han skadad.

250224 Ishockey, NHL Feb 23, 2025; Pittsburgh, Pennsylvania, USA; Pittsburgh Penguins goaltender Joel Blomqvist (30) makes a save against New York Rangers right wing Reilly Smith (91) during the first period at PPG Paints Arena. Mandatory Credit: Charles LeClaire-Imagn Images © Bildbyrån – COP 268 – SWEDEN ONLY

Pittsburgh Penguins finska målvakt Joel Blomqvist missar inledningen av NHL-säsongen. Efter att ha draftats i den andra rundan 2020, gjorde 23-åringen förra säsongen sina 15 första matcher i ligan.

Inför den väntande säsongen har han spelat en match under försäsongen och nu har han drabbats av en skada som gör att han lär bli borta i minst en månad.

Det är ännu inte klart om 23-åringen är tänkt att få chansen i NHL på riktigt under säsongen.

Pittsburgh Penguins tippas bli ett av de sämre lagen i hela NHL. Förutom Blomqvist har Penguins två målvakter som inte fått något riktigt genombrott rent prestationsmässigt i NHL ännu.

Värvade AHL-målvakten

Tristan Jarry har på 293 matcher inte riktigt vuxit ut som en riktigt stabil förstamålvakt. Den lettiska målvakten Arturs Silovs gjorde en stark säsong i AHL förra året för Abbotsford Canucks och har trejdats till Pittsburgh.

Nu kommer man få gå in i säsongen med de två som målvaktssida.