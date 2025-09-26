Finske målvakten skadad – med två veckor till premiären
Om den finske Joel Blomqvist skulle få chansen på ritkigt i NHL eller inte.
Det var en fråga många ställt sig med tanke på hur målvaktssituationen ter sig i Pittsburgh Penguins.
Nu är han skadad.
Pittsburgh Penguins finska målvakt Joel Blomqvist missar inledningen av NHL-säsongen. Efter att ha draftats i den andra rundan 2020, gjorde 23-åringen förra säsongen sina 15 första matcher i ligan.
Inför den väntande säsongen har han spelat en match under försäsongen och nu har han drabbats av en skada som gör att han lär bli borta i minst en månad.
Det är ännu inte klart om 23-åringen är tänkt att få chansen i NHL på riktigt under säsongen.
Pittsburgh Penguins tippas bli ett av de sämre lagen i hela NHL. Förutom Blomqvist har Penguins två målvakter som inte fått något riktigt genombrott rent prestationsmässigt i NHL ännu.
Värvade AHL-målvakten
Tristan Jarry har på 293 matcher inte riktigt vuxit ut som en riktigt stabil förstamålvakt. Den lettiska målvakten Arturs Silovs gjorde en stark säsong i AHL förra året för Abbotsford Canucks och har trejdats till Pittsburgh.
Nu kommer man få gå in i säsongen med de två som målvaktssida.
