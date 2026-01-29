Drömmen: Återvända hem till SHL-klubben

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Filip Gustavsson har vuxit till en toppmålvakt i NHL. Nu, med fem år kvar på kontraktet berättar målvakten för Norran att han drömmer om att spela i SHL – med ett självklart val, att spela i Skellefteå AIK.

Minnesota målvakten Filip Gustavsson, som drömmer om Skellefteå

Foto: Bildbyrån

Filip Gustavsson har etablerat sig som en av NHL:s främsta målvakter och är även en av de uttagna till OS 2026 i Milano/Cortina. Trots sina framgångar i karriären, och ett långt avtal, berättar han nu om sina framtidsdrömmar, att återvända hem och spela med Skellefteå.

– Det hade varit häftigt att få spela för Skellefteå AIK i SHL någon gång, det var min dröm när jag växte upp och den drömmen finns kvar. Vi får väl se hur kroppen håller ihop när man är klar här borta, men jag kan säga att inför varje kontraktskrivning brukar jag säga att jag ska flytta hem och spela i Sverige i stället, säger han till Norran och fortsätter:

– Jag tror det skulle vara en bra avslutning på karriären att få komma hem till Skellefteå och spela några år i SHL samtidigt som man hittar tillbaka till den svenska kulturen och kan känna in lite vad man vill göra sen när karriären tar slut.

Kontrakt till 2031: Stänger dörren för andra SHL-lag

Gustavsson har i första hand ett kontrakt med NHL-klubben Minnesota Wild till 2031. Men därefter drömmer han om att få spela i SHL, med siktet inställt på Skellefteå AIK.

Och då är Skellefteå det enda valet?

– Ja, oja. Jag kommer nog aldrig flytta någon annanstans när jag är klar här borta, avslutar han.

Innan en eventuell framtid i SHL väntar OS-spel för Filip Gustavsson. Tre Kronor har sin premiärmatch den 11 februari, där motståndet är världsnationen Italien.